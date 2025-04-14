Fokuser på dit eventyr - ikke på rengøring

Tips til rengøring af dine havemøbler

En terrasse eller veranda ser ikke hjemlig ud, hvis der ikke er noget, der pryder den: Havemøbler! For at holde stolene og bordene ved lige skal de vaskes fra tid til anden. Men når det drejer sig om rengøring af havemøbler, kan du opleve, at situationen minder lidt om, når du laver nytårsforsætter. Først er man virkelig motiveret, og så begynder entusiasmen at aftage. Men for at få mest muligt ud af dine havemøbler så længe som muligt, bør de virkelig rengøres og vedligeholdes regelmæssigt.