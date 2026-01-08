Havepumpe BP 2 Home & Garden

Robust pumpe velegnet til havevandet med vand fra alternative kilder. Kan suge fra dybde på 8 m. Ergonomisk bærehåndtag og fodbetjent tænd-/slukknap. 5 års garanti ved registrering.

Den kompakte, robuste og holdbare havepumpe BP 2 Home & Garden er den perfekte startmodel til havevanding med vand fra alternative kilder såsom tanke og vandpytter. Pumpen imponerer med høj sugestyrke og optimal trykydelse. BP 2 Home & Garden kan transporteres bekvemt takket være det ergonomiske håndtag og den lave vægt. Havepumpen er også vedligeholdelsesfri og kan forbindes uden brug af værktøjer. Enheden kan bekvemt slukkes og tændes ved at bruge en stor fodkontakt, og dermed beskytter du ryggen. Brugen af højkvalitets materialer garanterer en lang levetid. Kärcher tilbyder også en forlænget garanti på 5 år. Derudover: med en elektronisk trykkontakt, kan BP 2 Home & Garden opgraderes til en pumpe med automatisk start/stop funktion. Dette betyder endnu mere komfort i forhold til havevanding. Men det er ikke alt: Den opgraderede pumpe er perfekt til brugsvandsforsyningen i husholdningen.

Funktioner og fordele
Robust og holdbar
Kärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontakt
Let et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Optimalt sug
Kvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Optimerede adaptere
  • Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
  • Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer

Teknisk data

Nominelt effektoptag (W) 700
Max. flowhastighed (l/h) < 3000
Leveringshoved (m) 35
Tryk (bar) max. 3,5
Løftehøjde (m) 8
Udgangstemperatur (°C) max. 35
Tilslutningsgevind G1
Ledning (m) 1,5
Spænding (V) 230 - 240
Frekvens (Hz) 50
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 7,9
Vægt inkl. emballage (kg) 8,9
Mål (L x B x H) (mm) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • Tilslutningsadapter til G1 pumper

Udstyr

  • Optimeret forskruning
  • Praktisk fodkontakt
  • Ergonomisk bærehåndtag
Havepumpe BP 2 Home & Garden
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
Tilbehør
