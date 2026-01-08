Havepumpe BP 2 Home & Garden
Robust pumpe velegnet til havevandet med vand fra alternative kilder. Kan suge fra dybde på 8 m. Ergonomisk bærehåndtag og fodbetjent tænd-/slukknap. 5 års garanti ved registrering.
Den kompakte, robuste og holdbare havepumpe BP 2 Home & Garden er den perfekte startmodel til havevanding med vand fra alternative kilder såsom tanke og vandpytter. Pumpen imponerer med høj sugestyrke og optimal trykydelse. BP 2 Home & Garden kan transporteres bekvemt takket være det ergonomiske håndtag og den lave vægt. Havepumpen er også vedligeholdelsesfri og kan forbindes uden brug af værktøjer. Enheden kan bekvemt slukkes og tændes ved at bruge en stor fodkontakt, og dermed beskytter du ryggen. Brugen af højkvalitets materialer garanterer en lang levetid. Kärcher tilbyder også en forlænget garanti på 5 år. Derudover: med en elektronisk trykkontakt, kan BP 2 Home & Garden opgraderes til en pumpe med automatisk start/stop funktion. Dette betyder endnu mere komfort i forhold til havevanding. Men det er ikke alt: Den opgraderede pumpe er perfekt til brugsvandsforsyningen i husholdningen.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Optimalt sugKvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|700
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 3000
|Leveringshoved (m)
|35
|Tryk (bar)
|max. 3,5
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Ergonomisk bærehåndtag
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
Tilbehør
BP 2 Home & Garden reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.