Havepumpe BP 3 Garden Set Plus
BP 3 Garden Set Plus er klar til brug med det samme takket være suge- og haveslangesættet. Den holdbare og kraftfulde havepumpe er ideel til vanding fra tanke/cisterner.
Klar til brug med det samme: Havepumpesættet »BP 3 Garden Set Plus« med 3,5 m vakuumtæt spiralslange inkl. filter og kontraventil (G1»-tilslutningsgevind, 3/4« diameter) og haveslangesæt inkl. 20 m Kärcher PrimoFlex-slange (1/2" diameter) er ideelt til havevanding fra vanddunke eller cisterner. Haveslangesættet indeholder også en dyse, koblinger og vandhanetilslutning. Den robuste pumpe er let og nem at transportere takket være det ergonomiske håndtag. Kärchers havepumper er vedligeholdelsesfrie, kan installeres uden brug af værktøj og kan nemt tændes og slukkes på en måde, der er skånsom for ryggen, takket være den store fodkontakt. Materialerne af høj kvalitet garanterer en lang levetid. Kärcher tilbyder også en udvidet garanti på fem år. BP 3 Garden kan monteres på en pumpe med automatisk start/stop-funktion ved hjælp af en elektronisk trykafbryder - for endnu mere komfort i haven eller til husets vandforsyning.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Klar til brug med det sammeInkluderer spiral, som er klar til brug og haveslangesæt.
Optimalt sug
- Kvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|800
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 3500
|Leveringshoved (m)
|40
|Tryk (bar)
|max. 4
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
- Inkl. havevandings sæt
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Ergonomisk bærehåndtag
Videoer
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
Tilbehør
BP 3 Garden Set Plus reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.