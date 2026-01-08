Havepumpe BP 5.000 Garden Set Plus
BP 5.000 Garden Set Plus er klar til brug med det samme, takket være sugningen og haveslange sættet. Den holdbare og kraftfulde havepumpe er ideel til at vande fra tanke eller cisterner.
Kan bruges med det samme: BP 5.000 Garden Set Plus havepumpe sættet med 3,5 meter vakuum-resistent spiralslange samt filter og kontraventil (G1” forbindelsetråd, ¾” diameter) og haveslange sæt samt 20 meter Kärcher PrimoFlex slange (½” diameter) er perfekt til vanding af haven fra regnvandstønder og vandtanke. Haveslange sættet inkluderer også mundstykke, stik og vandhane adapter. Den robuste pumpe er nem at transportere takket være det ergonomiske håndtag. Kärcher havepumpen er vedligeholdelsesfri og kan blive monteret uden brug af værktøjer og kan blive tændt og slukket behageligt, hvilket beskytter ryggen takket være den store fodkontakt. Høj kvalitet materialerne garanterer lang levetid. Ved at bruge en elektronisk trykkontakt kan BP 5.000 Garden Set Plus blive opgraderet til en pumpe med en automatisk start/stop funktion - til at gøre det endnu nemmere i haven eller til service vandforsyning i hjemmet.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Klar til brug med det sammeInkluderer spiral, som er klar til brug og haveslangesæt.
Optimalt sug
- Kvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Separat påfyldningshul
- Nem påfyldning før brug.
Drænskrue
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|650
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 5000
|Leveringshoved (m)
|max. 40
|Tryk (bar)
|max. 4
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
- Tovejs forbindelsesadapter til G 1 pumper.
- Inkl. sugeslange sæt
- Inkl. havevandings sæt
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Separat påfyldningshul
- Vanddræningsventil
- Ergonomisk bærehåndtag
Videoer
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
Tilbehør
BP 5.000 Garden Set Plus reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.