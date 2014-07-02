Havepumpe Home & Garden BP 5 Home & Garden
Forsyner hus eller have med vand fra alternative kilder. Pga. 4 trins drift bruger pumpen 30% mindre energi og er næsten lydløs sammenlignet med jet-pumper. 5 års garanti ved registrering.
BP 5 Home & Garden er en robust pumpe, som kan pumpe vand fra alternative kilder som f.eks. regnvandstønde eller -tank. Regnvandet kan benyttes enten til havevanding eller til husholdningen, hvor det anvendes til f.eks. tøjvask eller toiletskyl. Da pumpen
Funktioner og fordele
Let at anvende i hus og have
- Pålidelig forsyning i hjemmet og konstant tryk til havevanding.
Sikker og holdbar
- Med forfilter, kontraventil og tørløbsbeskyttelse som standard.
Flertrins pumpe
- Yderst energieffektiv og næsten lydløs.
Automatisk Start/Stop
- Pumperne starter og stopper automatisk efter behov.
Optimalt sug
- Kvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Display til fejlkontrol
- En suge eller tryk-relateret fejl angives.
To vandudtag
- Flere anvendelser, såsom plænenvanding med sprinkler samtidig med brug af en haveslange.
Fleksibel T forbindelsesadapter.
- Fleksibel installation – optimal tilpasning af tilsluttede slanger.
Praktisk fodkontakt
- Let et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 6000
|Leveringshoved (m)
|48
|Tryk (bar)
|max. 4,8
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,85
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|15,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Automatisk start / stop funktion
- Forfilter og kontraventil inkluderet
- Tørløbssikring
- Stor påfyldningsstuds
- Ergonomisk bærehåndtag
- Ledningsopbevaring
- Display til fejlkontrol
- To vandudtag
- Roterende lyddæmpende gummifødder
Videoer
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.
Tilbehør
BP 5 Home & Garden reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.