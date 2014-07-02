Havepumpe Havepumpe BP 3 Garden
Den holdbare og kraftfulde BP 3 Garden havepumpe er perfekt til økologisk og økonomisk havevanding med vand fra alternative kilder såsom cisterner eller tanke.
Smart havevanding. Takket være høj pumpekapacitet og tryk er den kompakte og robuste BP 3 Garden havepumpe fra Kärcher en praktisk, miljømæssigt og budgetvenlig løsning til at bruge vand fra alternative kilder som f.eks. regnvandstønde eller -tank. Den robuste pumpe har et letvægtdesign og nem at tranportere takket være et ergonomisk håndtag. Havepumpen er vedligeholdelsesfri og tilsluttes uden brug af værktøj. Den praktiske fodkontakt tillader pumpen nemt at tændes/slukkes, så du skåner din ryg. Pumpen er lavet af højkvalitetsmaterialer som garanterer lang levetid. En udvidet ekstra 5-års garanti er tilgængelig. Ved at forbinde en elektronisk trykafbryder til BP 3 Garden, kan pumpen brugs til husholdningsvandtilførsel ved hjælp af en start/stop funktion.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Optimalt sugKvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|800
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 3500
|Leveringshoved (m)
|40
|Tryk (bar)
|max. 4
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Ergonomisk bærehåndtag
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
