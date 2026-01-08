Dykpumpe - fladsugning SP 17.000 Flat Level Sensor
Perfekt til maks. 17.000 liter rent vand i timen: Den kraftfulde dykpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor med 1 mm flad opsamling, niveausensor og Automatisk/Manuel-kontakt. Inkl. forfilter.
Den mest kraftfulde dykpumpe til rent vand fra Kärcher pumper op til 17.000 liter rent og let kontamineret vand i timen og er derfor perfekt til pools, drænskakter og vandskader i bygninger. Det anbefales at bruge det medfølgende forfilter til vand, der er mere kontamineret, så impellerpumpen beskyttes. Det robuste kabinet i rustfrit stål og glideringsforseglingen gør pumpen særdeles slidstærk. Der er også mulighed for at forlænge garantien til fem år. Dykpumpen med fladt sug er udstyret med en meget variabel niveausensor, der tænder pumpen, så snart den kommer i kontakt med vand. SP 17.000 Flat Level Sensor har også foldbare støtteben, og dykpumpen starter ved en vandstand på 7 mm. Pumpen kan indstilles til kontinuerlig drift i manuel tilstand med kontakten. Den pumper pålideligt vand væk helt ned til en resterende vandstand på 1 millimeter – både under kontinuerlig drift og i automatisk tilstand, når niveausensoren er indstillet herefter. Quick Connect-tilslutningstråden gør det også muligt nemt at tilslutte 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
Niveau sensorLøbende og variabel indstilling af tænd/sluk punktet
Quick ConnectTilslutnign til 1", 1 1/4" og 1 1/1" slanger.
Foldeben
- Skift mellem normal høj kapacitet og fladsugning ned til 1mm, så resten kan tørres op med en klud
Automatisk ventilering
- Pumper går automatisk i manuelt mode ved under 7 cm vandstand.
Auto/manuel skift
- Skift mellem automatisk og manuel funktion.
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust pre-filter i rustfri stål påsættes nemt
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|550
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 17000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|9
|Tryk (bar)
|max. 0,9
|Fladsugning ned til en vandstand på (mm)
|1
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 5
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Efterløbstid (s)
|15
|Min. restvand, manuel (mm)
|1
|Restvandstand (mm)
|1
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Mål (L x B x H) (mm)
|238 x 293 x 356
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,3
Scope of supply
- Aftageligt rustfrit stålfilter
- Slangetilslutning: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' inkl. kontraventil
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Tænd pumpen
- Skift til fladsugning
- Niveau sensor: Løbende skift i niveau indstilling
- Keramisk pakning
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
Anvendelsesområder
- Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
- Til at pumpe vand fra pools
- Til installation i drænskakter.
