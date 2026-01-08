Dykpumpe - fladsugning SP 2 Flat
SP 2 Flat er en kompakt dykpumpe til rent eller lettere beskidt vand. Den dræner helt ned til 1 mm, så resten let kan tørres op med moppe eller klud. Kapacitet 6.000 l/t. 5 års garanti ved registrering.
SP 2 Flat sugepumpe hjælper pålideligt med at pumpe klart til let forurenet vand med snavs-partikler op til 5 millimeter i størrelse. Med op til 6.000 l/t er den ideel til dræning af mindre pools eller kældre oversvømmet på grund af indtrængen af grundvand eller vaskemaskinelækager. En robust tætning af glideringen gør pumpen ekstra langtidsholdbar. En udvidet 5 års garanti er også tilgængelig. En flydekontakt tænder og slukker automatisk for pumpen i henhold til vandstanden, hvilket forhindrer tørløb. Og takket være muligheden for at fastgøre flydekontakten kan den også bruges ved lave vandstande i kontinuerlig brug. SP 2 Flat har også sammenklappelige ben, som kan foldes for at opnå en højere kapacitet. Når benene er foldet op, starter pumpen ved en vandstand på helt ned til 7 mm og pumper i kontinuerlig brug ned til 1 millimeter, hvilket efterlader overfladen moppe tør. Og Quick Connect-forbindelsesslange gør det muligt at tilslutte 1 1/4" slanger hurtigt og nemt.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
FlyderTænder og slukker pumpen alt eftr vandstand for at undgå tørløb
Quick ConnectNem tilslutning af 1 1/4" slange
Foldeben
- Skift mellem normal høj kapacitet og fladsugning ned til 1mm, så resten kan tørres op med en klud
Automatisk ventilering
- Pumper går i manuelt mode ved en vandstand på 7 mm
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust og nem at påsætte for-filter som tilbehør
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|250
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 6000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|5
|Tryk (bar)
|max. 0,5
|Fladsugning ned til en vandstand på (mm)
|1
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 5
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|1
|Restvandstand (mm)
|1
|Tilslutningsgevind
|G1
|Forbindelsestråd på tryksiden
|Intern G1-tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Mål (L x B x H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,6
Scope of supply
- Slangetilslutning: 1 1/4''
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Skift til fladsugning
- Flyder
- Keramisk pakning
Videoer
Anvendelsesområder
- Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
- Til at pumpe vand fra pools
Tilbehør
SP 2 Flat reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.