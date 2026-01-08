Dykpumpe - beskidt vand SP 22.000 Dirt
22.000 l/t, robust og pålidelig: Dykpumpen til urent vand SP 22.000 Dirt med integreret forfilter og højdejusterbar flydekontakt til større fleksibilitet.
SP 22.000 Dirt er den mest kraftfulde dykpumpe til beskidt vand fra Kärcher. Med op til 22.000 l/t er den perfekt til særligt udfordrende drænopgaver, som f.eks. i store havedamme, oversvømmede kældre eller byggegruber. Pumperne kan klare partikler af snavs på op til 30 mm. Hvis større partikler risikerer at forårsage en blokering, kan det integrerede forfilter af rustfrit stål trækkes ned for at beskytte impellerpumpen. Glideringsforseglingen, der også bruges i Professional-serien, sikrer en ekstra lang levetid. Der er også mulighed for at forlænge garantien til fem år. Flydekontakten muliggør andre praktiske funktioner: Den tænder og slukker automatisk pumpen afhængigt af vandstanden, forebygger tørløb og dens højde kan justeres. Den kan også sikres, så dykpumpen pumper helt ned til en vanddybde på 35 mm under kontinuerlig drift. Quick Connect-tilslutningstråden gør det også muligt hurtigt og nemt at tilslutte 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
Højdejusterbar flyderØger flexibiliteten når tænd/sluk punktet indstilles og beskytter mod tørløb.
Quick ConnectTilslutnign til 1", 1 1/4" og 1 1/1" slanger.
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 30 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust integreret rustfri stål for-filter
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|750
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 22000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|8
|Tryk (bar)
|max. 0,8
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 30
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|35
|Restvandstand (mm)
|35
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 291 x 354
Scope of supply
- Slangetilslutning: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Højdejusterbar flyder for øget flexibilitet
- Integreret rustfri stål for-filter
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til dræning af udgravninger på max 100 m3
Tilbehør
SP 22.000 Dirt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.