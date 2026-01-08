Dykpumpe - beskidt vand SP 22.000 Dirt Level Sensor
Med niveausensor og integreret forfilter: Dykpumpen til beskidt vand SP 22.000 Dirt Level Sensor kan pumpe urent vand op til 22.000 l/t til krævende drænopgaver.
En individuelt justerbar niveausensor starter pumpen til beskidt vand SP 22.000 Dirt Level Sensor med det samme, når den kommer i kontakt med vand. Hvis vandstanden falder under niveausensoren, stopper pumpen automatisk efter 15 sekunder. Den særdeles kraftfulde dykpumpe er ideel til dræning af f.eks. store havedamme, oversvømmede kældre eller byggegruber, da den pålideligt kan pumpe beskidt vand (med partikler af snavs på op til 30 mm) i en volumen på op til 22.000 l/t. Er vandet meget beskidt, beskytter det integrerede forfilter i rustfrit stål mod blokeringer. Dykpumpen kan også skiftes til uafbrudt drift ved hjælp af kontakten Automatisk/Manuel. Den kan pålideligt pumpe vand væk ned til en resterende vandstand på 35 millimeter – både ved uafbrudt drift og i automatisk tilstand, når niveausensoren er indstillet herefter. Med Quick Connect-tilslutningstråden kan 1", 1 1/4" og 1 1/2" tommer slanger nemt tilsluttes. Takket være kabinettet i rustfrit stål og den robuste glideringsforsegling har pumpen en meget lang levetid. Der kan tilvælges en udvidet garanti på fem år.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
Niveau sensorLøbende og variabel indstilling af tænd/sluk punktet
Quick ConnectTilslutnign til 1", 1 1/4" og 1 1/1" slanger.
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 30 mm.
Auto/manuel skift
- Til at skifte mellem automatisk og manuel tilstand.
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust integreret rustfri stål for-filter
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|750
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 22000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|8
|Tryk (bar)
|max. 0,8
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 30
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Efterløbstid (s)
|15
|Min. restvand, manuel (mm)
|35
|Restvandstand (mm)
|35
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|238 x 293 x 354
Scope of supply
- Slangetilslutning: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Tænd pumpen
- Niveau sensor: Løbende skift i niveau indstilling
- Integreret rustfri stål for-filter
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
- Rustfrit stålhus.
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til dræning af udgravninger på max 100 m3
Tilbehør
SP 22.000 Dirt Level Sensor reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.