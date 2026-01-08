Dykpumpe - beskidt vand SP 7 Dirt Inox
SP 7 Dirt Inox er en robust og effektiv dykpumpe med sensor og integreret pre-filter til drænning af større mændger vand. Kapacitet 15.500 l/t. 5 års garanti ved registrering.
En individuelt justerbar niveausensor starter SP 7 Dirt Inox skidtvandspumpen lige så snart der er kontakt med vandet. Hvis vandniveauet falder ned under niveausensoren igen, stopper pumpen automatisk efter 15 sekunder. Den ekstremt kraftfulde undervandspumpe er ideel til dræning af vand, f.eks. store have pytter, oversvømmede kældre eller oversvømmede byggepladser (max. 100 m³), da den kan pumpe beskidt vand (snavspartikler af op til 30 mm) i helt op til 15.500 l/t. Det integrerede pull-down rustfrie stålforfilter er lavet til at beskytte selv det mest beskidte vand imod propper. Undervandspumpen kan også ændres til kontinuerlig betjening med Automatic/manual kontakten. Den kan pumpe vand væk helt ned til resterendevandniveau af 35 millimeter - begge er i kontinuerlig betjening og i automatisk tilstand når niveausensoren er sat til det. Med Quick Connect forbindelsestråden kan 1”, 1 ¼” og 1 ½” slanger blive forbundet uden besvær. Takket være det rustfrie stålhus og robuste tætningsring, har pumpen især en lang levetid. En forlænget sikkerhed på 5 år kan vælges til.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
Niveau sensorLøbende og variabel indstilling af tænd/sluk punktet
Quick ConnectTilslutnign til 1", 1 1/4" og 1 1/1" slanger.
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 30 mm.
Auto/manuel skift
- Til at skifte mellem automatisk og manuel tilstand.
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust integreret rustfri stål for-filter
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|750
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 15500
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|8
|Tryk (bar)
|max. 0,8
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 30
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Efterløbstid (s)
|15
|Min. restvand, manuel (mm)
|35
|Restvandstand (mm)
|35
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|238 x 287 x 354
Scope of supply
- Slangetilslutning: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Tænd pumpen
- Niveau sensor: Løbende skift i niveau indstilling
- Integreret rustfri stål for-filter
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
- Rustfrit stålhus.
Videoer
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til dræning af udgravninger på max 100 m3
Tilbehør
SP 7 Dirt Inox reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.