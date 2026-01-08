Dykpumpe - fladsugning SP 9.000 Flat
Håndterer op til 9.000 l/t og pumper ned til et moppe-tørt niveau på 1 mm: Dykpumpen SP 9.000 Flat med fladt sug er en kompakt begynderpumpe til rent og let kontamineret vand.
Dykpumpen SP 9.000 Flat med fladt sug hjælper pålideligt med at pumpe rent og let kontamineret vand indeholdende partikler af snavs i en størrelse på op til 5 millimeter. Med op til 9.000 l/t er den meget velegnet til at dræne mindre pools, kældre, der er blevet oversvømmet af indtrængende grundvand, eller vaskemaskiner, der lækker. En robust glideringsforsejling gør pumpen ekstra langtidsholdbar. Det er muligt at udvide garantien med fem år. En flydekontakt tænder og slukker pumpen afhængigt af vandstanden og forebygger dermed tørløb. Takket være kontaktens fastgørelsestilbehør kan pumpen også holdes i løbende drift, selv ved lav vandstand. SP 9.000 Flat er også udstyret med foldbare støtteben, der giver ekstra kapacitet, når de er foldet ud. Når støttebenene foldes ind, starter dykvandspumpen til rent vand på en vandstand så lav som 7 millimeter og pumper kontinuerligt, indtil vandstanden er faldet til 1 millimeter, dvs. moppe-tørt. Slangerne 1", 1 1/4" og 1 1/2" hoses kan hurtigt og nemt tilsluttes via Quick Connect-tilslutningstråden.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
FlyderTænder og slukker pumpen alt eftr vandstand for at undgå tørløb
Quick ConnectForbindelsestråd til hurtig og enkel forbindelse 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger eller en G1-forbindelse.
Foldeben
- Skift mellem normal høj kapacitet og fladsugning ned til 1mm, så resten kan tørres op med en klud
Automatisk ventilering
- Pumper går i manuelt mode ved en vandstand på 7 mm
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust og nem at påsætte for-filter som tilbehør
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|280
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 9000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|6
|Tryk (bar)
|max. 0,6
|Fladsugning ned til en vandstand på (mm)
|1
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 5
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|1
|Restvandstand (mm)
|1
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Mål (L x B x H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,5
Scope of supply
- Slangetilslutning: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Skift til fladsugning
- Flyder
- Keramisk pakning
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
Anvendelsesområder
- Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
- Til at pumpe vand fra pools
Tilbehør
SP 9.000 Flat reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.