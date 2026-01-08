Regulation Nozzle
Justerbar vandingsdyse der kan betjenes med en hånd.
Justerbar enhåndsbetjent sprøjtedyse, der nemt justeres med tommelfingeren. Den har to forskellige sprøjtemønstre tilpasset vanding eller rengøring (punkt eller kegle form) - ligesom man kan lukke helt for vandet på dysen. Passer sammen med alle gængsse kliksystemer.
Funktioner og fordele
Ergonomisk kontrol ventil
- Enhåndsbetjent regulering af vandmængden
Trinløs regulerbar indstilling fra hård stråle til keglestråle
- Ideel til vanding (kegle) og rengøring (stråle)
Selv-tømmende
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|210 x 42 x 79
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 2
- Vandmængden kan reguleres
- Selvtømmende funktion
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Vanding af planter
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Let snavs.
Tilbehør
Regulation Nozzle reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.