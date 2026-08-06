Perfekt til hurtig og grundig rengøring og polering af hårde og elastiske underlag. Vores komfortable og kraftfulde single disc-maskine BDP 43/400 C imponerer med en høj rotationshastighed på 400 rpm kombineret med et lavt støjniveau ved drift. Derudover kan denne højhastighedsmaskine også anvendes til at påføre forskellige midler på trægulve. For at forhindre støvspredning under arbejdet kan du vælge at tilkøbe en sugering, som er nem at installere. Holderen til pads er inkluderet som standardudstyr.