Single-disc maskine BDP 43/400 C
Takket være en rotationshastighed på 400 rpm imponerer vores behagelige og praktiske single disc-maskine BDP 43/400 C med hurtig og grundig rengøring og polering.
Perfekt til hurtig og grundig rengøring og polering af hårde og elastiske underlag. Vores komfortable og kraftfulde single disc-maskine BDP 43/400 C imponerer med en høj rotationshastighed på 400 rpm kombineret med et lavt støjniveau ved drift. Derudover kan denne højhastighedsmaskine også anvendes til at påføre forskellige midler på trægulve. For at forhindre støvspredning under arbejdet kan du vælge at tilkøbe en sugering, som er nem at installere. Holderen til pads er inkluderet som standardudstyr.
Funktioner og fordele
Hurtig højhastigheds-single-disc-maskine med 400 rpm
- Meget stille drift med høj dækning i området.
- Polerer fremragende.
Integreret stikkontakt
- Til tilslutning til en sugeenhed, hvilket reducerer støv.
- Ingen ekstra ledning er påkrævet, hvilket betyder mere effektiv rengøring.
Store hjul
- Nem at transportere, også over længere afstande.
- Nem at bære på trapper
- Kan også transporteres på parkeringspladsen.
Meget lydsvag
- Kan også anvendes i støjfølsomme områder (f.eks. hoteller, sygehuse og kontorer).
Meget lav
- Kommer ind und møbler og radiatorer.
Omfattende sortiment af tilbehør
- Tilbehør, der er skræddersyet til applikationstasken, fx børster i forskellige hårdhedsgrader, pudedrevplader, forskellige puder, sugeenhed osv.
- Systematisk rengøring: Perfekt tilbehør til ethvert formål
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Drift via strømnet
|Rotationshastighed (rpm)
|400
|Børstetryk (g/cm²)
|22
|Lydniveau (dB(A))
|55
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|33,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|620 x 430 x 1230
Scope of supply
- Drivskive
Udstyr
- Tank, valgfri: 12 l
- Drift via strømnet
Videoer
Anvendelsesområder
- Velegnet til rengøring og polering af hårde og elastiske gulvbelægninger