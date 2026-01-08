Vores meget robuste enkelt-disk maskine BDS 43/150 C Classic tilbyder en fremragende pris-performance ratio og er meget alsidig til grundig gulv rengøring. Med en kraftig 1.500 watt motor er den velegnet til både hårde gulve og tekstilbeklædning samt til slibning af slidte parketgulve. Med en arbejdsbredde på 430 mm er den ideel til de fleste anvendelser inden for bygningsrengøring, mens den vedligeholdelsesfri planetbærer lavet med slidstærke metalgear sikrer en lang levetid og langt mindre slid og lavere vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med et bælteudstyr.