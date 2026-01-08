Single-disc maskine BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic er en meget robust enkeltskivemaskine til forskellige gulvrensningsapplikationer. Med kraftig 1.500 watt motor.
Vores meget robuste enkelt-disk maskine BDS 43/150 C Classic tilbyder en fremragende pris-performance ratio og er meget alsidig til grundig gulv rengøring. Med en kraftig 1.500 watt motor er den velegnet til både hårde gulve og tekstilbeklædning samt til slibning af slidte parketgulve. Med en arbejdsbredde på 430 mm er den ideel til de fleste anvendelser inden for bygningsrengøring, mens den vedligeholdelsesfri planetbærer lavet med slidstærke metalgear sikrer en lang levetid og langt mindre slid og lavere vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med et bælteudstyr.
Funktioner og fordele
Kraftig motorEkstremt robust og holdbart design. Kraftfuld til mange applikationer. Lave drifts- og serviceomkostninger.
Robust planetbærerLavet af slidstærke metal gear hjul. Reducerede slitage- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med bælteudstyr. Højere drejningsmoment end et konventionelt bælte gear. Støjsvag, holdbar og vedligeholdelsesfri.
BrugervenligNem og bekvem håndtering. Meget god balance og støjsvag drift.
Integreret stikkontakt
- Til tilslutning til en sugeenhed, hvilket reducerer støv.
- Øger rengøringsydelsen.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Drift via strømnet
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|430
|Arbejdshøjde (mm)
|90
|Rotationshastighed (rpm)
|150
|Rulletryk (kg)
|43
|Lydniveau (dB(A))
|66
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|44,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Scope of supply
- Drivskive
Udstyr
- Tank, valgfri: 10 l
- Drift via strømnet
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til byggeserviceentreprenører til brug i offentlige bygninger eller kontorer.
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper