Ultra højtryksrenser HD 13/35-4
Koldvandsrenser, ”Ultra Class”. Den robuste stålramme beskytter maskinen, når den på- og aflæsses med kran. Maskinen er udformet i stil med en sækkevogn og udstyret med robuste hjul, hvilket gør den nemmere at transportere.
Med et tryk på op til 350 bar fjerner maskinen selv det mest hårdføre snavs. Handy og bekvem: Strålerørholderen og den indbyggede krog til slangen sikrer, at tilbehøret altid er lige ved hånden. Timetælleren viser altid pumpens præcise driftstid. Sikker opbevaring: Tilbehør og værktøj opbevares i en beskyttende kasse. Driftsikker og pålidelig: Kärchers højtydende krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk. Den valgfri tørløbssikring beskytter både maskine og bruger.
Funktioner og fordele
Højtydende krumtapakselpumpe
- Driftssikker og holdbar højtydende Kärcher krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk
Sikker opbevaring
- Tilbehør og værktøjer opbevares i et beskyttet rum. Det betyder, at alt altid er på rette plads.
Specifikationer
Teknisk data
|Driftstryk (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - max. 35
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1300
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Benzin
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|15
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpetype
|Maksimal ydelse Kärcher krumtapakspumpe
|Vægt uden tilbehør (kg)
|160
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|195
|Mål (L x B x H) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: Industriel højtrykspistol
- Strålerør af rustfrit stål: 700 mm
- Fladstråledyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Krævende opgaver
- Sikkerhedsventil
- Driftstimetæller