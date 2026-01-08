Ultra højtryksrenser HD 9/50 Pe
Benzindrevet Koldvandsrenser, ”Ultra Class” Den benzindrevne HD 9/50 Pe fjerner med sit enorme 500 bars tryk det mest sejlivede og fastgroede snavs. Benzin modellener optimal til f.eks. byggepladser,hvor der ikke er strøm. Den integrerede tilbehørsopbevaring gør, at du altid kan komme let til dit tilbehør, når du skal bruge det.
Nyttig og praktisk: Lanseholderen og den integrerede slangekrog sikrer, at tilbehøret er klar på maskinen. Timemåleren viser altid pumpens præcise driftstid. Safe Storage: Tilbehør og værktøj opbevares i en beskyttet kasse. Nem at flytte: Trækvognsprincippet gør det muligt nemt at transportere maskinen, også til områder, der er svære at komme til. Pålidelig og sikker: Kärchers højtydende krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk. Den valgfri DRY-RUN CUT-OUT beskytter maskinen såvel som brugeren.
Funktioner og fordele
Industriel sprøjtepistol
- Robust og holdbar: Den nye Kärcher industripistol er specielt beregnet til krævende opgaver.
Hastighedsregulering
- Hastigheden sænkes automatisk i standby-mode. Det beskytter motoren og sparer energi.
Specifikationer
Teknisk data
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 900
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Benzin
|Benzin
|Motorproducent
|Honda
|Motortype
|GX 690
|Motoreffekt (kW)
|16
|Pumpetype
|Maksimal ydelse Kärcher krumtapakspumpe
|Vægt uden tilbehør (kg)
|122
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|150
|Mål (L x B x H) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: Industriel højtrykspistol
- Strålerør af rustfrit stål: 700 mm
- Fladstråledyse
Udstyr
- Elektrisk starter
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Krævende opgaver
- Sikkerhedsventil
- Driftstimetæller