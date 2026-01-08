Nyttig og praktisk: Lanseholderen og den integrerede slangekrog sikrer, at tilbehøret er klar på maskinen. Timemåleren viser altid pumpens præcise driftstid. Safe Storage: Tilbehør og værktøj opbevares i en beskyttet kasse. Nem at flytte: Trækvognsprincippet gør det muligt nemt at transportere maskinen, også til områder, der er svære at komme til. Pålidelig og sikker: Kärchers højtydende krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk. Den valgfri DRY-RUN CUT-OUT beskytter maskinen såvel som brugeren.