IVR-L 100/30: en holdbar og kraftfuld industristøvsuger, der er særligt velegnet til at støvsuge væsker og/eller spåner i metalindustrien. Det robuste design sikrer, at støvsugeren har en lang levetid trods de hårdeste industrielle applikationer. 3-holds sidekanalsblæseren på IVR-L 100/30 er designet til skifteholdsarbejde. Dette gør også maskinen egnet til stationære applikationer i produktionen. Ved støvsugning af væsker kan det aktuelle fyldningsniveau til enhver tid ses gennem afløbsslangen. Opsamlingsbeholderen er forbundet til støvsugeren via en afsætningsmekanisme, der kan betjenes fra stående position.