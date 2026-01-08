Industri støvsuger IVR-L Sc

Den kraftfulde IVR-L 100/30 væske- og spånstøvsuger. Med slidstærk sidekanalsblæser. Designet til tre-holds drift i produktionsfaciliteter. Ekstra lang levetid.

IVR-L 100/30: en holdbar og kraftfuld industristøvsuger, der er særligt velegnet til at støvsuge væsker og/eller spåner i metalindustrien. Det robuste design sikrer, at støvsugeren har en lang levetid trods de hårdeste industrielle applikationer. 3-holds sidekanalsblæseren på IVR-L 100/30 er designet til skifteholdsarbejde. Dette gør også maskinen egnet til stationære applikationer i produktionen. Ved støvsugning af væsker kan det aktuelle fyldningsniveau til enhver tid ses gennem afløbsslangen. Opsamlingsbeholderen er forbundet til støvsugeren via en afsætningsmekanisme, der kan betjenes fra stående position.

Funktioner og fordele
Vejrbestandig sidekanalsblæser
  • En sidekanalsblæser giver højere sugekraft og holdbarhed. Disse maskiner er derfor ideelle til skifteholds-betjening.
Visuel påfyldningsniveauindikator
  • Hold dig altid opdateret: Fyldningsniveauet er synligt til enhver tid under støvsugningen.
  • Tømning kan foretages efter behov via påfyldningsniveau-slangen.
Robust og pålidelig
  • Ideel til brug i metalforarbejdningsindustrien.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Støvsugning (mbar/kPa) 260 / 26
Beholdervolumen (l) 100
Beholdermateriale Metal
Nominelt effektoptag (kW) 3
Støvsugertype Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning ID 70
Nominel diameter på tilbehør ID 70 ID 50
Støvklasse hovedfilter L
Filterareal for hovedfilter. (m²) 0,45
Vægt uden tilbehør (kg) 132
Vægt (med tilbehør) (kg) 132
Vægt inkl. emballage (kg) 132
Mål (L x B x H) (mm) 850 x 760 x 1800

Udstyr

  • Tilbehør ved levering.: Nej
