Rengøring af tankstationen udendørsarealer
Rengøring af tankstationens udendørsarealer - regelmæssigt og økonomisk: Dette er en central opgave for enhver servicestation operatør. For det første, fordi dette område er modtageligt for tung snavsning. For det andet, fordi renligheden af forpladsen er afgørende for at sikre, at kunderne føler sig godt tilpas. Og dermed også for salget i butikken. Her er et overblik over, hvad servicestation operatører bør huske på, når de rengører udendørsarealerne.
Forskellige typer snavs
Snavs er en konstant udfordring på servicestationers udendørsarealer. Papirlommetørklæder bliver ved et uheld tabt, madrester ender på jorden. Drikkedåser og snackpakker efterlades rundt omkring affaldsspandene. Benzin drypper ned på jorden, ligesom det beskidte vand fra vinduesvask. Tyggegummi sidder stædigt fast på jorden, og der er pletter af olie. Efterårsvejret blæser blade ind på servicestationen, og om vinteren efterlader køretøjernes dæk sne og grus på udendørsarealerne. Og på motorveje og hovedveje hvirvler forbipasserende lastbiler store mængder løs snavs op fra vejkanten, som igen sætter sig på servicestationens udendørsarealer.
Rengøring af udendørsarealet - øget salg.
Renlighed på servicestationens udendørsareale skaber tillid og øger salget. Hvis udendørsarealet har et ryddeligt og rent udseende, vil det retmæssigt blive opfattet som et tegn på kvalitet, kundevenlighed og god service. Kunderne går ind i butikken med en positiv følelse, og er derefter mere tilbøjelige til at bruge penge der.
Rengøring af udendørsarealet: Forskellige opgaver, forskellige typer snavs
Rengøringsopgaverne på servicestationens udendørsareale er omfattende og varierede. De kan derfor kun udføres økonomisk, hvis der anvendes passende teknologi. Det rigtige udstyr gør det muligt for servicestation operatører at mindske den nødvendige arbejdsindsats, samtidig med at kundetilfredsheden øges. Kraftfulde rengøringsmaskiner gør det muligt at sikre rene, ryddelige og sikre forhold på udendørsarealet - med lave arbejdsomkostninger.
I princippet afhænger det rigtige udstyr til rengøring af forpladsen af typen af snavs - løst eller fastsiddende. Derudover spiller områdets størrelse også en rolle.
Vær på den sikre side: Vær opmærksom på reglerne
Anvendelsen af rengøringsmaskiner og kemikalier på servicestationer er også delvist reguleret af loven. Fagforeninger og olieselskaber har også regler for udstyr og rengøringsmidler, fordi arbejdsplads, sundheds- og miljøbeskyttelse er særlig vigtig i betragtning af de farlige materialer og stoffer, der anvendes på servicestationer. Det er derfor afgørende, at servicestation operatører er bekendt med de respektive regler.
Løs snavs på udendørsarealet
Operatører bør feje området udenfor servicestationen, inklusive pladsen, mindst en gang om dagen. Ellers vil løs snavs samle sig i sprækkerne. Dette vil øge den nødvendige arbejdsindsats unødvendigt. Derudover betyder et rent område udenfor også mindre snavs i butikken: Regelmæssig rengøring af området udenfor er derfor en forebyggende foranstaltning.
Til mindre områder: Fejemaskine
Den enkleste løsning til daglig rengøring af udendørsarealet er en walk-behind fejemaskine. De genererer ikke meget støj, er meget manøvredygtige og nemme at håndtere.
En moderne fejemaskine kan rengøre 2800 til 3600 kvadratmeter på en time. Sammenlignet med en konventionel kost kan en person rengøre 120 til 160 kvadratmeter i timen - og hvirvler en betydeligt større mængde støv op. Fejemaskinen er derfor også værd at investere i for mindre servicestationer.
Tip 1 – dobbeltkørsel:
Ved køb af en fejemaskine er det tilrådeligt at sikre, at hovedfejerullen drives via begge sider. Det vil derfor også være let at rengøre sprækker, kanter og stramme sving på servicestationens udendørsareale, fordi takket være dobbeltkørslen kan fejerullen rotere både i venstre- og højresving.
Tip 2 – to sidebørster:
Derudover letter to sidebørster arbejdet med hjørner og kanter omkring benzinpumpesøjlerne. Maskinen kan derfor nærme sig og feje rundt om kurver og kanter på begge sider. Løs snavs fejes ud af hjørner og under fejeren i en cirkulær bevægelse. Derfra flyttes det støvfrit ind i skraldebeholderen.
Til mellemstore områder: Feje-støvsugemaskiner
Det næste ydelsesniveau er feje-støvsugemaskinen. Disse maskiner opnår en fejepræstation på op til 4725 kvadratmeter i timen. Under fejeprocessen hvirvler feje-støvsugemaskinen støvet op med en rullebørste, suges det op ved hjælp af en sugeturbine (blæser) og adskilles i et filter system.
Feje-støvsugemaskiner har en trækkraft. De er lidt bredere end fejeblæsere, men lige så ergonomiske og (med det rette udstyr) kan de rense stramme sving og hjørner på forpladsen lige så godt. Fordi operatøren går med fejeren, mens den skubbes rundt, kaldes de også "gangmaskiner".
Det er værd at investere i en feje-støvsugemaskine fra et område på 300 kvadratmeter. På en time kan en gangmaskine rengøre 3375 til 4700 kvadratmeter. Således ikke kun servicestationens forplads, men også hele det udvendige område kan hurtigt rengøres med disse maskiner: Ind- og udgange, parkeringspladser og områderne omkring luft og vand service samt bilvask.
Til store områder: Sadelkøretøjer til fejning og støvsugning
For lejere og ejere af store servicestationer er det værd at investere i en saddelkøretøj til fejning og støvsugning. Med en sådan maskine kan én person rengøre hele servicestationens forplads meget hurtigt.
Der findes elektriske og benzin-drevne fejere og støvsugere. Elektriske maskiner anbefales normalt til brug på servicestationer, fordi de er mere støjsvage.
En kraftig elektrisk motor med mindst 600 watt effekt kan rengøre 6000 kvadratmeter og mere på 60 minutter. Sadelkøretøjer til fejning og støvsugning bruges også på skoler, kommunale områder eller store DIY butikker.
Takket være en let styring og en lille drejeradius er feje-støvsugemaskinen manøvredygtig og kan let styres fremad og bagud. Håndtering er ukompliceret og selvforklarende. Sadelkøretøjet til fejning og støvsugning kan også samle grove dele op, såsom drikke dåser og - vigtigt om vinteren - skridt.
Tip 1 – selvrensende filtre:
Ved køb af filtre bør servicestation operatører vælge store filtre med en automatisk selvrensende funktion.
Tip 2 – store skraldebeholdere:
Maskinen skal have en opsamlingsbakke med en kapacitet på mindst 50 liter.
Tip 3 – let at vedligeholde:
Filtre og rullebørster bør være lette at vedligeholde og erstatte uden behov for værktøj. Dette gør vedligeholdelse fleksibel og mulig uafhængigt af placering.
Tip 4 – automatisk eller variabelt kontakttryk:
De fleste saddelkøretøjer til fejning og støvsugning har en pendulophængt hovedfejerulle, hvorved kontakttrykket automatisk justeres til overfladen. I tilfælde af maskiner, der ikke har denne funktion, bør det være muligt at variere kontakttrykket, da fejerens børster ellers vil slide hurtigt.
Rengøring af udendørsareal af genstridigt snavs
Udover daglig overfladerengøring med fejemaskinen eller feje-støvsugemaskinen bør udendørsarealet rengøres for genstridigt snavs (grundig rengøring) hver få uge. Olieagtigt og fedtet snavs på overfladerne og kørebanerne er ikke kun uæstetisk, det har også en afskrækkende effekt på kunderne. Sådant snavs er også en skridfare og resulterer i ansvarsrisici.
Spildt benzin og olieagtige og fedtede rester, samt nedtrådt tyggegummi, hænger alle fast på overfladen. Derfor skal grundig rengøring altid udføres ved brug af højtryksteknologi.
Mobile højtryksrensere
Moderne højtryksrensere har forskellige tilbehør og dyser. Brug af det rigtige tilbehør reducerer det nødvendige arbejde og forbruget af rengøringsmidler og vand. Højtryksrensere er fleksible og sikrer effektiv rengøring af forskellige overflader.
Med en højtryksrenser kan udendørsarealet derfor ikke kun rengøres, men også andre områder af servicestationen, for eksempel vaskehaller eller facader, kan rengøres. Af brand- og eksplosionsbeskyttelsesårsager skal maskinen altid være på en tilstrækkelig afstand fra brændstofbeholderne. Rengøringspersonalet bør bruge slangelængden til at rengøre området omkring brændstofbeholderne. Dette er den bedste måde at fjerne fastgjort snavs på udendørsarealet - afhængigt af typen af snavs og overflader.
Glatte overflader omkring brændstofbeholderne
På glatte overflader som plast, metal og aluminium overlever sygdomsbærende bakterier selv over en længere periode. Brændstofbeholder dysespidserne kan for eksempel let blive til avlssteder for bakterier. Siden coronavirus-pandemien er kunderne blevet særligt opmærksomme på dette.
Det er derfor tilrådeligt at rengøre ikke kun jorden på udendørsarealet, men også brændstofbeholderne regelmæssigt, og eliminere sygdomsbærende bakterier fra dysespidserne. Ved brug af elektrisk drevne højtryksrensere kan støttedragere og skraldespande også sikkert og pålideligt spylles ned.
Tip – varmt vand:
Varmt vand opløser fedtet og oliet snavs bedre end koldt vand. Det hjælper også med at fjerne graffiti og klistermærker. Mindre rengøringsmiddel er derfor nødvendigt.
Svært tilgængelige: Revner
Ofte er jorden på udendørsarealet dækket med skridsikre betonfliser. Snavs har tendens til at samle sig i revnerne mellem fliserne. Stødbeskyttelsesbøjlerne omkring brændstofbeholderne udgør også et særligt problem i udendørsarealetsrensning: Bøjlerne består ofte af flere metalrør, der er svejset sammen. Snavs og olieagtige rester kan akkumulere i revnerne og på jorden under bøjlerne. Men løst snavs kan også samle sig her. Sådant snavs kan fjernes hurtigt fra hjørnerne med en løvblæser.
Derefter kommer højtryksrenseren i brug: Den kommer ind i revnerne og sprækkerne med en snavsblæser, der kan feje snavset ud med en koldtvandsstrøm. Takket være en roterende, skarp spraydyse har snavsblæseren næsten dobbelt kollision kraften af en normal dyse. Med højtryksrensning af store mængder snavs kan der således spares meget vand.
For at forhindre, at snavs sprøjtes i alle retninger, kan højtryksmaskinen bruges med en overflade-renser. Afhængig af højden på stødbeskyttelsesbøjlerne er flade modeller egnet til at rense forpladsen under bøjlerne.
Oliepletter på store områder
Hele udendørsarealet kan rengøres med en højtryksrenser med varmt vand. Hertil monteres en varmebestandig overfladerenser med rustfrit stålhus på lansen. Denne beskytter mod sprøjtende vand og leder det beskidte vand kontrolleret væk - hvilket er vigtigt, når der er offentlighed på udendørsarealet. Oliepletter kan også effektivt fjernes med overfladerenseren.
Tip 1 – nem adskillelighed:
Ved valg af rengøringsmidler er det vigtigt at sikre, at de nemt kan adskilles, så olietanken kan gøre sit arbejde. Brug af produkter, der ikke er let adskillelige, skader miljøet og overtræder lovbestemmelserne.
Tip 2 – høj temperatur:
Højtryksrensere skal generere en vandtemperatur på op til 155 °C, da fedt, olie, proteinrester og harpiks hovedsageligt opløses ved høje temperaturer. Servicestationsejere har derfor brug for langt færre kemikalier, når de renser deres udendørsarealer - eller kan endda undvære kemikalier helt. Dette beskytter miljøet og sparer omkostninger. Derudover er rengøring med varmt vand hurtigere, hvilket igen har en positiv effekt på de samlede omkostninger.
Fjernelse af tyggegummi
Tyggegummi på jorden har en betydelig negativ effekt på servicestationens udseende. For kunderne er det irriterende, når tyggegummi klæber fast i deres sko eller endda kommer med ind i bilen. Samtidig udgør nedtrådt tyggegummi en særlig udfordring for udendørsarealerne.
For at fjerne tyggegummi kræves en kraftig damprenser med en stålbørste og et passende rengøringsmiddel. Med den rigtige kombination af damptryk, børste og biologisk rengøringsmiddel kan nedtrådt tyggegummi fjernes på få sekunder.
Tip 1 – Vælg letvægtsudstyr:
Letvægts damprensere er en fordel, da de kan bæres på brugerens ryg som en rygsæk.
Tip 2 – Spar ikke på batteriet:
En god batteri er vigtig (lithium-ion batterier), fordi selvom enkelte stykker tyggegummi kan fjernes hurtigt, kan hele handlingen tage lidt længere tid.
Tip 3 – Fjern rester:
Efter rengøring anbefales det at bruge en højtryksrenser til at fjerne tyggegummirester.
Rengøring af forpladsen om efteråret og vinteren
Hvis der er løvfældende træer i nærheden af servicestationen, er en løvblæser uundværlig om efteråret for at holde området og i blæsende vejrforhold, udendørsarealet ren.
Det er tilrådeligt at fjerne blade, der er blæst ind under udendørsarealets tag dagligt. Den stærke luftstrøm blæser endda våde blade væk. For større overflader opsamler en støvsuger blade godt. For større områder er det værd at bruge en påmonteret støvsuger.
Med det rette udstyr kan frisk sne og slud fjernes hurtigt. Ikke kun på indgange og parkeringspladser, men også under udendørsarealets tag, hvor der på stormfulde dage kan være snedriver, og hvor slud og grus kan falde af køretøjerne.