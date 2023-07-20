Rengøring af tankstationen udendørsarealer

Til mellemstore områder: Feje-støvsugemaskiner

Det næste ydelsesniveau er feje-støvsugemaskinen. Disse maskiner opnår en fejepræstation på op til 4725 kvadratmeter i timen. Under fejeprocessen hvirvler feje-støvsugemaskinen støvet op med en rullebørste, suges det op ved hjælp af en sugeturbine (blæser) og adskilles i et filter system.

Feje-støvsugemaskiner har en trækkraft. De er lidt bredere end fejeblæsere, men lige så ergonomiske og (med det rette udstyr) kan de rense stramme sving og hjørner på forpladsen lige så godt. Fordi operatøren går med fejeren, mens den skubbes rundt, kaldes de også "gangmaskiner".

Det er værd at investere i en feje-støvsugemaskine fra et område på 300 kvadratmeter. På en time kan en gangmaskine rengøre 3375 til 4700 kvadratmeter. Således ikke kun servicestationens forplads, men også hele det udvendige område kan hurtigt rengøres med disse maskiner: Ind- og udgange, parkeringspladser og områderne omkring luft og vand service samt bilvask.