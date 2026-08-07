Trolley Classic I
Den ekstremt letmanøvrerbare og omkostningseffektive Trolley Classic I er ideel til hurtig vedligeholdelsesrengøring.
Den omkostningseffektive rengøringsvognsmodel på begynderniveau, Trolley Classic I, er meget robust takket være dens malede stålramme, hvilket gør den ideel til vedligeholdelsesrengøring i hårdt, dagligt arbejde. Fire drejelige hjul sikrer nem håndtering.
Funktioner og fordele
Høj kvalitet
- Højkvalitets materialer og meget robust, let design.
Bedste ergonomi
- Meget nem at betjene og rygvenlig ved stående arbejde.
Nem manøvredygtighed
- Fire roterbare hjul gør det nemt at manøvrere på begrænset plads.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Materiale
|Plastbelagt stål / PP
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12
|Mål (L x B x H) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Størrelse, emballeret (mm)
|910 x 545 x 1070