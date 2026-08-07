Trolley Classic I

Den ekstremt letmanøvrerbare og omkostningseffektive Trolley Classic I er ideel til hurtig vedligeholdelsesrengøring.

Den omkostningseffektive rengøringsvognsmodel på begynderniveau, Trolley Classic I, er meget robust takket være dens malede stålramme, hvilket gør den ideel til vedligeholdelsesrengøring i hårdt, dagligt arbejde. Fire drejelige hjul sikrer nem håndtering.

Funktioner og fordele
Høj kvalitet
  • Højkvalitets materialer og meget robust, let design.
Bedste ergonomi
  • Meget nem at betjene og rygvenlig ved stående arbejde.
Nem manøvredygtighed
  • Fire roterbare hjul gør det nemt at manøvrere på begrænset plads.
Specifikationer

Teknisk data

Program CLASSIC
Materiale Plastbelagt stål / PP
Antal (Stk.) 1
Vægt uden tilbehør (kg) 10,5
Vægt inkl. emballage (kg) 12
Mål (L x B x H) (mm) 910 x 545 x 1070
Størrelse, emballeret (mm) 910 x 545 x 1070
Tilbehør