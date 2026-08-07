Velcrocover af bomuld 40 cm

Bomuldsklud med velcrobånd til vådrengøring af olierede eller voksbehandlede kork-, træ- og parketgulve. Perfekt til anvendelse i forbindelse med præ-konditioneringsmetoden.

Løkkerne på denne klud med velcrobånd har et højt bomuldsindhold og er perfekte til direkte vådrengøring og vedligeholdelse af olierede eller voksbehandlede kork-, træ- og parketgulve. En vigtig detalje: Kludens lave vægt reducerer de efterfølgende rengøringsomkostninger, da der kan være flere mopper i én vaskemaskinefyldning. For at opnå optimale rengøringsresultater og undgå skader på gulvet som følge af overskydende fugt, skal der hældes rengøringsvæske svarende til 150% af moppens egenvægt i moppen i henhold til forbehandlingsmetoden. En efterfølgende tørring af området er som regel ikke nødvendig.

Specifikationer

Teknisk data

Program ADVANCED
Gulvtype Hårde gulve / Modstandsdygtige gulve
Gulvstruktur Glat og let struktureret
Niveau af snavs Lav til middel
Tekstilbrug Genanvendelige tekstiler
Arbejdsbredde (cm) 40
Tekstiltilbehør Hægte-og-løkke
Materiale 70% bomuld / 30% PET
Tekstilmateriale Bomuldsblanding.
Produktionstype PET-vævet bæretekstil med påsyede løkker
Tekstilstruktur Løkke-pile
Vasketemperaturer (°C) max. 60
Vaskeanbefalinger (°C) 60
Vaskecyklusser¹⁾ ca. 250
Antal (Stk.) 1
Vægt pr. produkt / Vægt pr. m² (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B) (mm) 400 / 105
Størrelse, emballeret (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Overholdelse af eller brug af anbefalede temperaturer og rengøringsmidler. Desuden kan brug af tørretumbler, især ved høje temperaturer, reducere levetiden betydeligt.

Velcrocover af bomuld 40 cm
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Gulv - vådrengøring
Rengøringsmidler