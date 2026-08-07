Velcrocover af bomuld 40 cm
Bomuldsklud med velcrobånd til vådrengøring af olierede eller voksbehandlede kork-, træ- og parketgulve. Perfekt til anvendelse i forbindelse med præ-konditioneringsmetoden.
Løkkerne på denne klud med velcrobånd har et højt bomuldsindhold og er perfekte til direkte vådrengøring og vedligeholdelse af olierede eller voksbehandlede kork-, træ- og parketgulve. En vigtig detalje: Kludens lave vægt reducerer de efterfølgende rengøringsomkostninger, da der kan være flere mopper i én vaskemaskinefyldning. For at opnå optimale rengøringsresultater og undgå skader på gulvet som følge af overskydende fugt, skal der hældes rengøringsvæske svarende til 150% af moppens egenvægt i moppen i henhold til forbehandlingsmetoden. En efterfølgende tørring af området er som regel ikke nødvendig.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Gulvtype
|Hårde gulve / Modstandsdygtige gulve
|Gulvstruktur
|Glat og let struktureret
|Niveau af snavs
|Lav til middel
|Tekstilbrug
|Genanvendelige tekstiler
|Arbejdsbredde (cm)
|40
|Tekstiltilbehør
|Hægte-og-løkke
|Materiale
|70% bomuld / 30% PET
|Tekstilmateriale
|Bomuldsblanding.
|Produktionstype
|PET-vævet bæretekstil med påsyede løkker
|Tekstilstruktur
|Løkke-pile
|Vasketemperaturer (°C)
|max. 60
|Vaskeanbefalinger (°C)
|60
|Vaskecyklusser¹⁾
|ca. 250
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt / Vægt pr. m² (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B) (mm)
|400 / 105
|Størrelse, emballeret (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Overholdelse af eller brug af anbefalede temperaturer og rengøringsmidler. Desuden kan brug af tørretumbler, især ved høje temperaturer, reducere levetiden betydeligt.
Anvendelsesområder
- Gulv - vådrengøring