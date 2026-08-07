Løkkerne på denne klud med velcrobånd har et højt bomuldsindhold og er perfekte til direkte vådrengøring og vedligeholdelse af olierede eller voksbehandlede kork-, træ- og parketgulve. En vigtig detalje: Kludens lave vægt reducerer de efterfølgende rengøringsomkostninger, da der kan være flere mopper i én vaskemaskinefyldning. For at opnå optimale rengøringsresultater og undgå skader på gulvet som følge af overskydende fugt, skal der hældes rengøringsvæske svarende til 150% af moppens egenvægt i moppen i henhold til forbehandlingsmetoden. En efterfølgende tørring af området er som regel ikke nødvendig.