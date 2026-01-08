BVL 5/1 Bp
Ultralet og ekstremt robust takket være det innovative EPP-materiale: Den kraftfulde og langtrækkende batteridrevne rygstøvsuger BVL 5/1 Bp fra Kärcher til rengøring på trange steder.
Vores ultralette, kraftfulde og batteridrevne rygstøvsuger BVL 5/1 Bp er den første støvsuger, som takket være det innovative EPP-materiale vejer <4,6 kg (bærevægt på ryggen) og desuden har materialeegenskaber, der sikrer en kombination af robusthed og lang levetid. Med en effekt på 500 watt, en lang batteritid og en beholder på 5 liter er rygsækstøvsugeren det oplagte valg til trange rum, hvor det er svært at komme til, fx i biografer, om bord på fly, i busser og tog, på kontorer og på trapper. Den ergonomiske bæreramme og den smarte udformning, som gør det muligt at betjene både de centrale og alle yderligere funktioner via et kontrolpanel, som er spændt omkring taljen, samt enkel håndtering takket være separate højre- og venstrehåndsmodeller, gør det muligt at arbejde bekvemt og uden anstrengelser. Den kulfri EC-motor er desuden ekstremt modstandsdygtig over for slitage. Modellen leveres med diverse tilbehør. Den fås også med HEPA-14-filter som tilvalg. Ved bestilling skal du være opmærksom på, at det kraftfulde batteri Kärcher Battery Power+ og den kompatible oplader skal bestilles separat.
Funktioner og fordele
Ultra let ledningsfri ryg-støvsugerProduceret af ekstrem let EPP materiale Ergonomisk og skånsom for ryggen Tillader ubesværet transport.
Meget innovativEkstrem robust Ultra let Ekstremt miljøvenlig, da den er 100% genanvendelig.
ErgonomiskKomfotable og ergonomiske bæreseler tillader lang arbejdstid Kontrolpanel på taljebåndet muliggør praktisk kontrol og overvågning af alle funktioner. Sugeslangens montering tillader både højre- og venstre håndet bruger at arbejde konfortabelt og ergonomisk med rygstøvsugeren
Variabel sugestyrke
- Meget slidstærk, lang levetid.
- Tillader lange perioder med brug og øger effektiviteten og produktiviteten.
eco!efficiency tilstand
- eco!efficiency tilstand reducerer maskinens energibehov og støjniveau og forlænger også batteriets levetid.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V platformen
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Beholdervolumen (l)
|5
|Lydniveau (dB(A))
|65
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|500
|Støvsugning (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency tilstand: / max. 50 (6,0 Ah) Effektindstilling: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency tilstand: / max. 64 (7,5 Ah) Effektindstilling: / max. 30 (7,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|44 / 68
|Output power, udgangseffekt (A)
|6
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sugeslangens længde: 1 m
- Type sugeslange: Med bøjning
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopisk støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk støvsugerør, materiale: Stål, krom
- Kombimundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
Udstyr
- eco!efficiency tilstand
- Bærende ramme
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til støvsugning i fly, tog og busser
- Ideel på hoteller og restauranter, i detailhandlen, i biografer eller teatre
- Praktisk til rengøringsselskaber på kontorer, i entre og på trapper