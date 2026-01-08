Vores ultralette, kraftfulde og batteridrevne rygstøvsuger BVL 5/1 Bp er den første støvsuger, som takket være det innovative EPP-materiale vejer <4,6 kg (bærevægt på ryggen) og desuden har materialeegenskaber, der sikrer en kombination af robusthed og lang levetid. Med en effekt på 500 watt, en lang batteritid og en beholder på 5 liter er rygsækstøvsugeren det oplagte valg til trange rum, hvor det er svært at komme til, fx i biografer, om bord på fly, i busser og tog, på kontorer og på trapper. Den ergonomiske bæreramme og den smarte udformning, som gør det muligt at betjene både de centrale og alle yderligere funktioner via et kontrolpanel, som er spændt omkring taljen, samt enkel håndtering takket være separate højre- og venstrehåndsmodeller, gør det muligt at arbejde bekvemt og uden anstrengelser. Den kulfri EC-motor er desuden ekstremt modstandsdygtig over for slitage. Modellen leveres med diverse tilbehør. Den fås også med HEPA-14-filter som tilvalg. Ved bestilling skal du være opmærksom på, at det kraftfulde batteri Kärcher Battery Power+ og den kompatible oplader skal bestilles separat.