Den kraftfulde LVS 1/2 Bp batteridrevne støvsuger har en fremragende sugeevne. Den har et fugemundstykke og et batteridrevet gulvmundstykke til grundig rengøring af alle gulvtyper og overflader. Kärchers cyklonfilterteknologi holder sugeevnen konstant høj. Takket være det kompakte batteridrevne design og dens manøvredygtighed og alsidighed er den ideel til hotel-, catering-, detail- og bygningsrengøringsbranchen - perfekt til professionel rengøring og også velegnet til trapper på grund af dens ubegrænsede bevægelsesfrihed. Det integrerede HEPA 13-Filter opfylder en høj hygiejnestandard. LVS 1/2 Bp er nem at betjene: sugestyrken kan justeres i tre trin, og med blot et par enkle trin bliver støvsugeren til en håndholdt støvsuger til forskellige overflader. Affaldsbeholderen kræver ingen filterposer, sparer omkostninger og kan tømmes hygiejnisk. Takket være de kraftige Kärcher 36-volt genopladelige batterier opnår støvsugeren fremragende rengøringsresultater. Bemærk: Batteriet og hurtigopladeren er ikke inkluderet og skal bestilles separat.