LVS 1/2 Bp
LVS 1/2 Bp ledningsfri støvsuger med fremragende sugeevne takket være cyklonfilterteknologi. Alsidig brug, justerbar sugestyrke i tre trin, HEPA 13-Filter, gulvmundstykke og fugemundstykke.
Den kraftfulde LVS 1/2 Bp batteridrevne støvsuger har en fremragende sugeevne. Den har et fugemundstykke og et batteridrevet gulvmundstykke til grundig rengøring af alle gulvtyper og overflader. Kärchers cyklonfilterteknologi holder sugeevnen konstant høj. Takket være det kompakte batteridrevne design og dens manøvredygtighed og alsidighed er den ideel til hotel-, catering-, detail- og bygningsrengøringsbranchen - perfekt til professionel rengøring og også velegnet til trapper på grund af dens ubegrænsede bevægelsesfrihed. Det integrerede HEPA 13-Filter opfylder en høj hygiejnestandard. LVS 1/2 Bp er nem at betjene: sugestyrken kan justeres i tre trin, og med blot et par enkle trin bliver støvsugeren til en håndholdt støvsuger til forskellige overflader. Affaldsbeholderen kræver ingen filterposer, sparer omkostninger og kan tømmes hygiejnisk. Takket være de kraftige Kärcher 36-volt genopladelige batterier opnår støvsugeren fremragende rengøringsresultater. Bemærk: Batteriet og hurtigopladeren er ikke inkluderet og skal bestilles separat.
Funktioner og fordele
Professionel kvalitet: særlig robust og holdbarUnik cyklonfilterteknologi giver konstant høj sugeevne. Børsteløs EC-motor giver lang levetid og høj slidstyrke. Innovativ og tidsbesparende: filtersystem, der er nemt at vedligeholde.
Enestående rengøringsevneBehovsbaseret rengøring: tre forskellige rengøringstilstande at vælge imellem. Fjerner effektivt støv og snavs fra alle overflader. Perfekt til pletvis rengøring. Ubegrænset bevægelsesfrihed og lang batteridrift takket være 36 V-batteriet.
Meget effektivt HEPA 13-FilterFor de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Høj filtrerings- og separeringsgrad på 99,95 % tilbageholder små partikler. Certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019.
Fleksibel rengøring: tre driftstilstande at vælge imellem
- Strømtilstand, standardtilstand eller eco!efficiency-tilstand.
- Vælg sugestyrke i henhold til rengøringsformålet.
- eco!efficiency mode: bæredygtig og øger batteriets driftstid.
Praktisk affaldsbeholder
- Der kræves ingen filterposer: bæredygtigt og reducerer unødvendige omkostninger.
- Kan tømmes hurtigt og nemt uden at komme i direkte kontakt med snavs.
- En gennemsigtig beholder betyder, at påfyldningsniveauet altid er synligt.
Velegenet til mange formål
- Velegnet til forskellige gulvbelægninger og overflader.
- Kan bruges fleksibelt som håndholdt eller cylinderstøvsuger.
- Også ideel til rengøring af trapper.
Væg montering
- Pladsbesparende og nem at opbevare.
- Sikker opbevaring af støvsugeren.
- Altid klar til brug.
FlexoMate-beslag
- Pladsbesparende og nem at opbevare.
- Sikker opbevaring af støvsugeren.
- Altid klar til brug.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V platformen
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning af den resterende driftstid på selve batteriet.
- Det er hurtigt og nemt at udskifte batteriet.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Beholdervolumen (l)
|0,35
|Beholdermateriale
|Plastik
|Lydniveau (dB(A))
|72
|Luftgennemstrømning (l/s)
|15
|Nominel ydelse (W)
|350
|Støvsugning (mbar/kPa)
|220 / 22
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Batteritid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency tilstand: / ca. 80 (5 Ah) Effektindstilling: / ca. 28 (5 Ah) eco!efficiency tilstand: / ca. 40 (2,5 Ah) Effektindstilling: / ca. 14 (2,5 Ah)
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|186 x 250 x 1150
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Antal sugeslanger: 1 Stk.
- Aktivt gulvmundstykke
- Fugemundstykke
- Motorværnsfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Væg montering
Udstyr
- eco!efficiency tilstand
Videoer
Anvendelsesområder
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper
- Praktisk til rengøringsselskaber på kontorer, i entre og på trapper
- Perfekt til støvsugning i fly, tog og busser
- Ideel på hoteller og restauranter, i detailhandlen, i biografer eller teatre
- Specielt designet til grundig indvendig rengøring af køretøjer