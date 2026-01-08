Til hurtig og effektiv rengøring af maskiner, køretøjer, værksteder og byggepladser: Kärcher NT 30/1 Tact L våd-/tørstøvsuger er en universel maskine til professionelt brug i forskellige industrier. Støvsugeren imponerer med Tact automatisk filterrengøringssystem og fugtresistent PES-filter til støvfri fjernelse af store mængder fint støv over lange arbejdsintervaller. Snavs og væsker opsamlet pålideligt i den robuste 30-liters beholder, der har kofanger og metalhjul. Nem håndtering via. støvsugerens centrale drejekontakt gør arbejdet lettere. Støvsugeren leveres komplet med nyudviklet og forbedret tilbehør, som nemt kan opbevares på maskinen. Gummierede overfalder og mulighed for at fastspænde værktøjskasse på støvsugerens hoved.