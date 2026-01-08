Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Tact L
Robust, slidstærkt komponenter og stor sugekraft: NT 30/1 Tact L våd-/tørstøvsuger med innovativt Tact filterrengøringssystem og 30 liters beholder & metalhjul.
Til hurtig og effektiv rengøring af maskiner, køretøjer, værksteder og byggepladser: Kärcher NT 30/1 Tact L våd-/tørstøvsuger er en universel maskine til professionelt brug i forskellige industrier. Støvsugeren imponerer med Tact automatisk filterrengøringssystem og fugtresistent PES-filter til støvfri fjernelse af store mængder fint støv over lange arbejdsintervaller. Snavs og væsker opsamlet pålideligt i den robuste 30-liters beholder, der har kofanger og metalhjul. Nem håndtering via. støvsugerens centrale drejekontakt gør arbejdet lettere. Støvsugeren leveres komplet med nyudviklet og forbedret tilbehør, som nemt kan opbevares på maskinen. Gummierede overfalder og mulighed for at fastspænde værktøjskasse på støvsugerens hoved.
Funktioner og fordele
Robust beholder med kofanger og metalhjul.Robuste metalhjul garanterer god manøvredygtighed og ubegrænset mobilitet på byggepladser Den robuste beholder beskytter maskinen mod stød og slag.
Fleksibel slange og strømkabel opbevaringMuliggør sikker fiksering af kabler i forskellige længder og tykkelser Strømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Aftagelig filterhusMed det aftagelige filterhus er fjernelse og udskiftning af filteret støvfrit. Det er umuligt at indsætte filteret forkert.
Central drejekontakt
- Bekvem omstilling med den centrale drejeknap.
Tact automatisk filterrensningssystem
- For konsekvent høj sugekraft og filterkapacitet.
- Automatisk filterrengøring med kraftige luftstød.
- Tidsbesparende design og længere filterlevetid.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|13,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|17,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Rengøring af filter: Tact automatisk filterrensningssystem
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.