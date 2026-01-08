Det daglige hårde arbejde på byggepladser og i fabrikshaller stiller store krav til både håndværkere og udstyr. Vore NT 30/1 Tact Te-våd- og tørsugere lever i høj grad op til disse krav. Den kompakte ekspert til fint støv med sin stabile 30 liters beholder, robuste metalhjul og stødfanger såvel som det gennemprøvede Tact-filterrensningssystem sikrer uafbrudt opsugning af store partikelmængder under barske omgivelsesforhold. Et væsketæt foldet PES-fladfilter hjælper også med til at skabe et støvfrit arbejdsmiljø. Håndværkere og andre inden for industrien vil værdsætte, hvor nemme de er at bruge og den nemme indstilling af sugestyrken takket være den nyudviklede drejekontakt og trinløse hastighedskontrol. Maskinen er komplet udstyret med nyudviklet og kraftigt forbedret tilbehør, der opbevares rydeligt i den indbyggede sugeslange og tilbehørsrummet. Takket være strømudtaget med automatisktænd-/slukfunktion er det nu endnu nemmere at arbejde med elværktøj.