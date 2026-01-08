Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Tact Te L
Håndværkernes foretrukne våd- og tørsuger: Kärcher NT 30/1 Tact Te med strømudtag (automatisk tænd-/slukkontakt) og Tact-filterrensning, så arbejdet ikke skal afbrydes.
Det daglige hårde arbejde på byggepladser og i fabrikshaller stiller store krav til både håndværkere og udstyr. Vore NT 30/1 Tact Te-våd- og tørsugere lever i høj grad op til disse krav. Den kompakte ekspert til fint støv med sin stabile 30 liters beholder, robuste metalhjul og stødfanger såvel som det gennemprøvede Tact-filterrensningssystem sikrer uafbrudt opsugning af store partikelmængder under barske omgivelsesforhold. Et væsketæt foldet PES-fladfilter hjælper også med til at skabe et støvfrit arbejdsmiljø. Håndværkere og andre inden for industrien vil værdsætte, hvor nemme de er at bruge og den nemme indstilling af sugestyrken takket være den nyudviklede drejekontakt og trinløse hastighedskontrol. Maskinen er komplet udstyret med nyudviklet og kraftigt forbedret tilbehør, der opbevares rydeligt i den indbyggede sugeslange og tilbehørsrummet. Takket være strømudtaget med automatisktænd-/slukfunktion er det nu endnu nemmere at arbejde med elværktøj.
Funktioner og fordele
Automatisk Tact-filterrensningssystemFor konsekvent høj sugekraft og filterkapacitet. Automatisk filterrengøring med kraftige luftstød. Tidsbesparende design og længere filterlevetid.
Værktøjsmuffe med falsk luftventil og gummitilbehørMuligør støvfri boring, savning eller slibning ved brug af elværktøj. Leveres med gummifastgørelse og falsk lufts roterende ring. Roterende ring til justering af sugekraften.
Strømudtag med automatisk tænd/slukElværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren. Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion. Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Bekvem opbevaringsplads fugemundstykke og værktøjsmuffen på siden
- Det indbyggede opbevaringsrum sikrer, at alt tilbehør opbevares på en måde, så det ikke kan gå tabt, men altid er lige ved hånden.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|13,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|18
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Rengøring af filter: Tact automatisk filterrensningssystem
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.