Våd- og tørstøvsuger NT 40/1 Tact Te L
Kompakt og nem at transportere. NT 40/1 Tact Te-våd- og tørsuger med Tact-filterrensningssystem og 40 liters beholder med stødfanger sikrer lang tids arbejde uden afbrydelser.
Vore NT 40/1 Tact Te-våd-og tørsugere er de perfekte maskiner til alle, der lægger lige så stor vægt på stor beholderkapacitet som på mobilitet. Den solide 40 liters beholder, der kan bruges til alle former for støv og snavs - lige fra fint til groft snavs - såvel som væsker, er også udstyret med en stødfanger og holdbare metalhjul. Lange uafbrudte arbejdsintervaller til enhver tid. Det sikres især med det enestående Tact-filterrensningssystem og det væsketætte foldede PES-fladfilter. Den nye centralt anbragte drejekontakt til indstilling af sugestyrke, den trinløse hastighedskontrol og det indbyggede strømudtag garanterer bekvem brug. Den kompakte størrelse gør det nemmere at håndtere og transportere maskinen. Et ergonomisk skubbehåndtag, der hurtigt kan klappes ud og klappes sammen igen, fås som ekstratilbehør. Uanset om de bruges i en produktionshal, på et værksted eller på en byggeplads, vil alle brugere få gavn af det omfattende og nyudviklede tilbehørssortiment, som kan opbevares og fastgøres direkte på maskinen.
Funktioner og fordele
Sugeslangen tilsluttes i maskinhovedetSugeslangens udtag i maskinhovedet sikrer større beholderkapacitet. Det er let at tømme beholderen takket være slangetilslutning på maskinhovedet
Opbevaringshylde og fastgørelsesmulighederVærktøjskasserne kan anbringes på det flade maskinhoved uden at glide ned takket være den skridsikre overflade. Løfteøjer gør det lettere at fastgøre med almindelige stropper.
Valgfrit skubbehåndtagDet valgfri skubbehåndtag er hurtigt og nemt at montere og sikrer dermed nem transport til arbejdsstedet.
Fugtbestandigt foldet PES-fladfilter
- Det foldede PES-fladfilter i støvklasse M holder pålideligt 99,9% af alle partikler tilbage.
- PES-filtret behøver ikke skiftes, uanset om du tør- eller vådsuger.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|40
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|68
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|19
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 655
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Rengøring af filter: Tact automatisk filterrensningssystem
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.