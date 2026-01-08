Vore NT 40/1 Tact Te-våd-og tørsugere er de perfekte maskiner til alle, der lægger lige så stor vægt på stor beholderkapacitet som på mobilitet. Den solide 40 liters beholder, der kan bruges til alle former for støv og snavs - lige fra fint til groft snavs - såvel som væsker, er også udstyret med en stødfanger og holdbare metalhjul. Lange uafbrudte arbejdsintervaller til enhver tid. Det sikres især med det enestående Tact-filterrensningssystem og det væsketætte foldede PES-fladfilter. Den nye centralt anbragte drejekontakt til indstilling af sugestyrke, den trinløse hastighedskontrol og det indbyggede strømudtag garanterer bekvem brug. Den kompakte størrelse gør det nemmere at håndtere og transportere maskinen. Et ergonomisk skubbehåndtag, der hurtigt kan klappes ud og klappes sammen igen, fås som ekstratilbehør. Uanset om de bruges i en produktionshal, på et værksted eller på en byggeplads, vil alle brugere få gavn af det omfattende og nyudviklede tilbehørssortiment, som kan opbevares og fastgøres direkte på maskinen.