Kärcher præsenterer Tact² - Den nye flagskibsmodel indenfor professionelle våd-/tør støvsugere. Denne udvidelse af det populære Tact-system opnår den højeste produktivitet nogensinde med sit automatiske filterrensningssystem. Med sine to motorer kan Tact² prale af konstant høj sugeeffekt, og med sin forbedrede filterlevetid kan du næsten glemme at skulle skifte filter. Kärcher NT-støvsugere med Tact² er komplette systemer, der ikke kun er fremragende til at fjerne store mængder fint støv, men også kan tackle snavs, skidt og vand. De forskellige muligheder i dette støvsugersortiment betyder, at den kan give den ideelle løsning, uanset anvendelse og uanset hvor der bliver behov for konstant høj sugeeffekt - hvad enten det er på byggepladser, i fødevaresektoren, bilindustrien eller i industrien generelt.