Våd- og tørstøvsuger NT 75/2 Tact² Me Tc
Kärchers Tact²-systemer er altid populære, som specialiserede systemer og som allroundere takket være deres høje mobilitetsniveau og fremragende ydeevene, deres solide konstruktion og deres brede vifte af praktiske designfunktioner. Modeller med hældechassis er især effektive i industrielle omgivelser, hvor det er nødvendigt at fjerne væsker, snavs og snavs.
Kärcher præsenterer Tact² - Den nye flagskibsmodel indenfor professionelle våd-/tør støvsugere. Denne udvidelse af det populære Tact-system opnår den højeste produktivitet nogensinde med sit automatiske filterrensningssystem. Med sine to motorer kan Tact² prale af konstant høj sugeeffekt, og med sin forbedrede filterlevetid kan du næsten glemme at skulle skifte filter. Kärcher NT-støvsugere med Tact² er komplette systemer, der ikke kun er fremragende til at fjerne store mængder fint støv, men også kan tackle snavs, skidt og vand. De forskellige muligheder i dette støvsugersortiment betyder, at den kan give den ideelle løsning, uanset anvendelse og uanset hvor der bliver behov for konstant høj sugeeffekt - hvad enten det er på byggepladser, i fødevaresektoren, bilindustrien eller i industrien generelt.
Funktioner og fordele
Vippechassis med containerlåsBeholderen er altid sikkert fastgjort på chassiet.
Udløbsslange til tømning af væskerDækslet er forsvarligt lukket, indtil indholdet er tømt ud.
Sugeslanger og gulvmundstykker kan opbevares i enhver retning i tilbehørsrummet.Nem adgang fra alle sider. Stort opbevaringsrum til en 4 m slange og gummielledningen (10 m).
Nem ind, nemt ud med vippechassis
- Vip blot beholderen tilbage og tøm den i drænet.
- Høj stabilitet for nem tømning.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|2 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|75
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Motorydelse (W)
|max. 2760
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|29
|Vægt inkl. emballage (kg)
|36,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|685 x 560 x 920
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Bøjning: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Afløbsslange (oliebestandig)
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
- Vipbart chassis
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Rengøring af filter: Automatisk filterrensningssystem Tact²
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.