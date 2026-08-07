Add-on kit Control transformer
El-skab med styretransformer (nominel effekt 100 VA) og 10 m ledning (med stik) til HKF 30/14-E indvendig rengøringshoved.
El-skab med styretransformer (nominel effekt 100 VA) og 10 meter ledning (med stik) til HKF 30/14-E indvendig rengøringshoved. Indgangsspændinger for el-skabet: 230 volt, 400 volt, 420 volt og 460 volt, 50/60 hertz. Udgangsspændinger for el-skabet: 24 volt/AC.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230 - 460
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,6