El-skab med styretransformer (nominel effekt 100 VA) og 10 meter ledning (med stik) til HKF 30/14-E indvendig rengøringshoved. Indgangsspændinger for el-skabet: 230 volt, 400 volt, 420 volt og 460 volt, 50/60 hertz. Udgangsspændinger for el-skabet: 24 volt/AC.