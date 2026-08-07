Rotary cleaner head M63E
Kompakt indvendigt rensehoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor.
Det kompakte indvendige rensehoved er ideelt egnet til rengøring indvendigt i kar og beholdere med en åbning på 65 millimeter eller mere. Rensehovedet drives af en 24-volt AC 50/60 hertz elmotor. Den lave spænding på 24 volt sikrer maksimal sikkerhed, når rensehovedet bruges i våde områder. Dyser roterer omkring to akser med konstant hastighed og når hver en tomme af beholderen. Med en vægt på kun 4,9 kilogram er der ikke behov for ekstra ophængningsanordninger. Kan anvendes op til 140 bar, 3000 l/t og en maksimal vandtemperatur på 90°C. Hovedlængden måler i alt 1256 millimeter, og nedsænkningsdybden er 915 millimeter. Det indvendige rensehoved kan hurtigt og nemt tilsluttes en koldtvands- eller varmtvandshøjtryksrenser via en højtryksslange.
Funktioner og fordele
Drevet af en 24 V 50/60 Hz elmotor.Konstant rotationshastighed uafhængigt af vandflow eller vandtryk. 24 V sikkerhedsspænding Øget arbejdssikkerhed.
Meget fleksibelLangsom rotation og højt arbejdstryk for et optimalt rengøringsresultat. Egnet til vandmængder op til 3.000 l/t og et højt tryk op til 140 bar. Egnet til indvendig rengøring af tønder samt mellemstore og større tanke.
Intelligent designSærdeles brugervenlig og kræver kun minimal service. Nem håndtering – enhåndsbetjening af hovedet i beholderen. Jævn rotationshastighed for ensartede rengøringsresultater.
Konstruktion i rustfrit stål (1.4301)
- Materialer i høj kvalitet med lang holdbarhed.
- Egnet til vand, der indeholder Kärcher-rengøringsmiddel.
- Egnet til vandtemperaturer op til 90 °C.
Let vægt og kompakte dimensioner.
- Alsidige og fleksible anvendelsesmuligheder.
- Egnet til indvendig rengøring af beholdere med åbninger fra 65 mm.
- Med en vægt på kun 4,9 kg er der ikke behov for ekstra ophængsanordninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Højtryksforbindelse
|G3/8″
|Fremdrift
|Elektrisk
|Antal dyser (Stk.)
|1 / 4
|Gennemløb (l/h)
|3000
|Hastighed (rpm)
|19
|Installationslængde (mm)
|915
|Spænding (V)
|24
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Tryk (bar)
|max. 140
|Tankåbning (mm)
|min. 65
|Temperatur (°C)
|max. 90
|Vægt (kg)
|4,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1256
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 6/15 M *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/13-4 M
Anvendelsesområder
- Også egnet til indvendig rengøring af IBC-beholdere (tanke)
- Til indvendig rengøring af tanke (industri, logistik, offentlige tjenester)
- Til rengøring af beholdere/aflejringer i fødevare-, kosmetik- og kemikalieindustrien
- Til indvendig rengøring af beholdere, der anvendes til transport af kemiske produkter
- Til indvendig rengøring af beholdere, der anvendes til transport af fødevarer
- Til indvendig rengøring af stationære beholdere i fødevare- og kemikalieindustrien