Det kompakte indvendige rensehoved er ideelt egnet til rengøring indvendigt i kar og beholdere med en åbning på 65 millimeter eller mere. Rensehovedet drives af en 24-volt AC 50/60 hertz elmotor. Den lave spænding på 24 volt sikrer maksimal sikkerhed, når rensehovedet bruges i våde områder. Dyser roterer omkring to akser med konstant hastighed og når hver en tomme af beholderen. Med en vægt på kun 4,9 kilogram er der ikke behov for ekstra ophængningsanordninger. Kan anvendes op til 140 bar, 3000 l/t og en maksimal vandtemperatur på 90°C. Hovedlængden måler i alt 1256 millimeter, og nedsænkningsdybden er 915 millimeter. Det indvendige rensehoved kan hurtigt og nemt tilsluttes en koldtvands- eller varmtvandshøjtryksrenser via en højtryksslange.