Simpelthen rent: Universalrullen til Kärcher FC 2-4 gulvvasker sikrer skånsom, våd rengøring og vedligeholdelse af alle hårde gulve – også parket. Den højkvalitets universalrulle er fnugfri, absorberende og ekstremt slidstærk. Rullen kan også maskinvaskes med max. temperatur på 60 °C.