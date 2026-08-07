FC 2-4 universal multioverflade rulle, gul

Universalrulle til skånsom våd rengøring og pleje af alle hårde gulve. Fnugfri, absorberende og slidstærk. Velegnet til maskinvask op til 60 °C.

Simpelthen rent: Universalrullen til Kärcher FC 2-4 gulvvasker sikrer skånsom, våd rengøring og vedligeholdelse af alle hårde gulve – også parket. Den højkvalitets universalrulle er fnugfri, absorberende og ekstremt slidstærk. Rullen kan også maskinvaskes med max. temperatur på 60 °C.

Funktioner og fordele
100% førsteklasses mikrofibre
  • Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
  • Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Særlig rent
  • Hygiejnisk, forskellige anvendelsesmuligheder (bad, køkken, armaturer, m.m.)
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Forseglet parket.