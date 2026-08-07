FC 2-4 universal multioverflade rulle, gul
Universalrulle til skånsom våd rengøring og pleje af alle hårde gulve. Fnugfri, absorberende og slidstærk. Velegnet til maskinvask op til 60 °C.
Simpelthen rent: Universalrullen til Kärcher FC 2-4 gulvvasker sikrer skånsom, våd rengøring og vedligeholdelse af alle hårde gulve – også parket. Den højkvalitets universalrulle er fnugfri, absorberende og ekstremt slidstærk. Rullen kan også maskinvaskes med max. temperatur på 60 °C.
Funktioner og fordele
100% førsteklasses mikrofibre
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Særlig rent
- Hygiejnisk, forskellige anvendelsesmuligheder (bad, køkken, armaturer, m.m.)
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|180 x 60 x 60
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Forseglet parket.