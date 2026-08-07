Filterposerne, lavet af rivefast fleecemateriale, er skræddersyet til multifunktionsstationen for RVF 7 og sugestationen for RCV 5, og de imponerer med et ekstremt robust materiale og høj støvtilbageholdelse. Dette sikrer konstant høj sugeevne i stationen, hvilket betyder, at robotstøvsugeren kan bruges endnu mere autonomt. Der medfølger tre poser i leveringsomfanget.