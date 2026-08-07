Filter bag RCV 5 Base (Set of 3)
Fleecefilterposerne af høj kvalitet til multifunktionsstationen for RVF 7 Comfort og udsugningsstationen for RCV 5 sikrer nem og hygiejnisk bortskaffelse af snavs og støv.
Filterposerne, lavet af rivefast fleecemateriale, er skræddersyet til multifunktionsstationen for RVF 7 og sugestationen for RCV 5, og de imponerer med et ekstremt robust materiale og høj støvtilbageholdelse. Dette sikrer konstant høj sugeevne i stationen, hvilket betyder, at robotstøvsugeren kan bruges endnu mere autonomt. Der medfølger tre poser i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Fleece materiale til ekstra god støvfastholdelse og kontant sugekraft.
Rivebestandigt fleece materiale der er specielt egnet til længere anvendelse.
Låsbar støvåbning til hygiejnisk afskaffelse af filterposen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|3
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|185 x 155 x 145
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- På gulvtæpper med kort luv.