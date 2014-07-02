Aluminium våd-/tørgulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 med en bredde på 370 millimeter og sideruller. Gummilister og børstestrimler kan hurtigt og nemt skiftes med en clips. Mundstykket er ideelt til fjernelse af fint støv, groft snavs eller væsker med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.