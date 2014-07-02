Madrasmundstykke
Specielt madras mundstykke til hygiejnisk støvsugning af madrasser og de svært tilgængelige fordybninger i og omkring senge. Grundig rengøring er specielt vigtig i og omkring senge, da ophobning af støv på tekstile overflader kan være allergifremkaldende. Det praktiske fugemundstykke fjerner støv fra svært tilgængelige steder og fjerner derved støv og støvmider. Passer til Kärcher Home & Garden støvsugere og vandfilterstøvsugere
Funktioner og fordele
Mundstykket passer til udformningen af madrasser
- Fjerner grundigt snavs fra madrasser – bedre end traditionelle møbelmundstykker
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|170 x 103 x 40
Anvendelsesområder
- Madrasser