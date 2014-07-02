Specielt madras mundstykke til hygiejnisk støvsugning af madrasser og de svært tilgængelige fordybninger i og omkring senge. Grundig rengøring er specielt vigtig i og omkring senge, da ophobning af støv på tekstile overflader kan være allergifremkaldende. Det praktiske fugemundstykke fjerner støv fra svært tilgængelige steder og fjerner derved støv og støvmider. Passer til Kärcher Home & Garden støvsugere og vandfilterstøvsugere