Mikrofiberklud
Med denne kvalitets mikrofiberklud kan de rengjorte objekter hurtigt tørres, inden de sættes på plads.
Den hurtigtørrende mikrofiberklud er meget absorberende og kan absorbere en stor mængde fugt og væske. Den har en behagelig fleeceagtig tekstur og beskytter sarte overflader. Med en størrelse på 40 × 40 cm er den også ideel til at tørre cykler, inden de bliver gemt væk.
Funktioner og fordele
Højkvalitets fleece mikrofibreklud.
- Til at tørre rengjorte objekter før de bliver opbevaret.
Mikrofiber
- Absorberer en stor mængde af vand og tørre hurtigt.
Vævet.
- Beskytter overflader.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 400 x 4
Anvendelsesområder
- Cykler
- Vandrestøvler
- Klapvogne
- Trækvogne og løbehjul