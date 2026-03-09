Nu skal du kun skifte dysen – og ikke længere spraylansen. Fordi 3-i-1 Multi dysen kombinerer 3 sprøjtetyper og giver brugeren mulighed for trinløst at skifte mellem højtryksstråle, en roterende dyse og rensemiddelstråle ved blot at dreje spraylansen. Og trykket kan hurtigt og enkelt ændres ved hjælp af knapperne på spraylansen. 3-i-1 Multi dyse er allrounderen til Kärcher højtryksrensere K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus og K 5 Premium Full Control Plus (fra 2017).