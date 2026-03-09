MJ 145 3-i-1 Multi dyse til K 5 (Premium), FC Plus og Smart Control
Alt i en: Kärchers 3-i-1 Multi dyse passer til højtryksrenserne: K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus og K 5 Premium Full Control Plus (fra 2017).
Nu skal du kun skifte dysen – og ikke længere spraylansen. Fordi 3-i-1 Multi dysen kombinerer 3 sprøjtetyper og giver brugeren mulighed for trinløst at skifte mellem højtryksstråle, en roterende dyse og rensemiddelstråle ved blot at dreje spraylansen. Og trykket kan hurtigt og enkelt ændres ved hjælp af knapperne på spraylansen. 3-i-1 Multi dyse er allrounderen til Kärcher højtryksrensere K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus og K 5 Premium Full Control Plus (fra 2017).
Funktioner og fordele
Fuld kontrol i begge hænder.
- Uendeligt varierende trykregulation med det intellegente pistolgreb.
Ingen besværlig udskiftning af spraylansen.
- Blot drej spraylansen for at vælge den rigtige stråle.
Tre typer sprøjter i en spraylans.
- Rengøringsmiddeldyse, roterende mundstykke og uendelig justerbar højtryks fladstrøm - Til fleksibel virkning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|445 x 63 x 63
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Hegn.