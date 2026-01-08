Mundstykke til parketgulv
Kärchers mundstykke til parketgulve har bløde hår, der sikrer skånsom rengøring af parketgulve og andre sarte, hårde gulve.
Parketmundstykke med bløde børster til skånsom rengøring af hårde gulve som parket og laminat samt kork, PVC, linoleum og klinkegulve.
Funktioner og fordele
Egnet tilbehør til Kärcher VC 2 og VC 3 støvsugere.
Parketmundstykke med bløde børstehår.
- Til blid rengøring af hårde gulve.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|301 x 115 x 178
Anvendelsesområder
- Følsomme overflader