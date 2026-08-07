RCX garage
Garagen beskytter RCX robotplæneklipperen mod sol og regn. Garagens tag kan foldes op for at betjene robotplæneklipperen i ladestationen.
Den robuste RCX robotplæneklipper er godt beskyttet mod sol og regn i sig selv, men garagen kan yderligere forlænge enhedens levetid. Det robuste plasttag beskytter mod kraftig nedbør og sollys og bevarer enhedens udseende og funktionalitet. Garagens tag kan foldes op for nem betjening af robotplæneklipperen i ladestationen. Garagen kan opsættes i få enkle trin og kan fastgøres solidt til jorden med de fire medfølgende jordspyd.
Funktioner og fordele
Vejrbeskyttelse.
- Under garagen er robotplæneklipperen beskyttet mod sol og nedbør.
- Robotplæneklipperens levetid kan forlænges takket være denne beskyttelse.
Nem installering.
- Garagen samles i nogle få enkle trin.
- Garagen kan hurtigt og sikkert fastgøres til jorden ved hjælp af de fire medfølgende jordpløkker.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|3,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|885 x 625 x 380