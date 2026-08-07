Den robuste RCX robotplæneklipper er godt beskyttet mod sol og regn i sig selv, men garagen kan yderligere forlænge enhedens levetid. Det robuste plasttag beskytter mod kraftig nedbør og sollys og bevarer enhedens udseende og funktionalitet. Garagens tag kan foldes op for nem betjening af robotplæneklipperen i ladestationen. Garagen kan opsættes i få enkle trin og kan fastgøres solidt til jorden med de fire medfølgende jordspyd.