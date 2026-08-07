Slangeoprulningssæt til HD benzin maskine, 30 m

Slangerulle monteringssæt til installation på maskinen, inkl. forbindelsesslange til maskinens HP-udgang. Drejelig under tryk med EASY!Lock tilslutning.

Slangerullesæt til montering på enheden. Den perfekte løsning til sikker og pladsbesparende opbevaring af højtryksslange. Tilsluttes højtryksrenser. Drejer også under tryk. Tilslutning: 22 x 1,5.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 30
Farve Antracit
Vægt inkl. emballage (kg) 9,4

Scope of supply

  • Slangeoprul.
  • Tilslutningsslange
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