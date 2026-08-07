Slangeoprulningssæt til HD benzin maskine, 30 m
Slangerulle monteringssæt til installation på maskinen, inkl. forbindelsesslange til maskinens HP-udgang. Drejelig under tryk med EASY!Lock tilslutning.
Slangerullesæt til montering på enheden. Den perfekte løsning til sikker og pladsbesparende opbevaring af højtryksslange. Tilsluttes højtryksrenser. Drejer også under tryk. Tilslutning: 22 x 1,5.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|30
|Farve
|Antracit
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,4
Scope of supply
- Slangeoprul.
- Tilslutningsslange