Vinduesmundstykke
Vinduesmundstykke til grundig rengøring af glas, vinduer og spejle med damprenser.
Grundig rengøring af glasoverflader med vinduesmundstykke og damprenser. Det gør Kärcher damprensere mere alsidige og sikrer grundig rengøring af vinduer og spejle.
Funktioner og fordele
Sugelæbe af høj kvalitet.
- Stribefri rengøring af glas, vinduer, spejle og optimal fjernelse af damp og snavs.
Damphuller i mundstykket
- Glasruden bliver dampet, hvilket hjælper med at fjerne snavs optimalt.
Lille og letvægts design.
- Nem betjening til grundige rengøringsresultater.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|255 x 43 x 130
Kompatible maskiner
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.
Tilbehør
Vinduesmundstykke reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
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