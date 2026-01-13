Akkukäyttöinen KB 5 -harja on ihanteellinen pikaiseen siivoukseen koville lattioille sekä matoille. KB 5 saa virtansa litiumioniakusta, ja tarjoaa poikkeuksellisen puhdistustehon kompaktissa rakenteessa. Kevyt ja tilaa säästävä sähköharja poistaa lian yleisharjan avulla. Joustavan kaksoisliitoksen ansiosta se mahtuu vaivattomasti tuolien väliin ja huonekalujen alle, puhdistaa portaat ilman ongelmia ja lakaisee tehokkaasti reunoja myöten. Sitä voidaan käyttää ergonomiseen työskentelyyn ilman kumartumista, ja siinä on automaattinen on/off-toiminto sekä kätevä sivulta irrotettava jätesäiliö.