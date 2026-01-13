Akkukäyttöinen harja KB 5
Näppärään pikasiivoukseen: akkukäyttöinen KB 5 -harja on nopeasti käyttövalmis ja sen avulla teen pikaisen siivouksen käden käänteessä.
Akkukäyttöinen KB 5 -harja on ihanteellinen pikaiseen siivoukseen koville lattioille sekä matoille. KB 5 saa virtansa litiumioniakusta, ja tarjoaa poikkeuksellisen puhdistustehon kompaktissa rakenteessa. Kevyt ja tilaa säästävä sähköharja poistaa lian yleisharjan avulla. Joustavan kaksoisliitoksen ansiosta se mahtuu vaivattomasti tuolien väliin ja huonekalujen alle, puhdistaa portaat ilman ongelmia ja lakaisee tehokkaasti reunoja myöten. Sitä voidaan käyttää ergonomiseen työskentelyyn ilman kumartumista, ja siinä on automaattinen on/off-toiminto sekä kätevä sivulta irrotettava jätesäiliö.
Ominaisuudet ja edut
Kärcher Adaptive Cleaning SystemLuotettavasti poistaa roskat kaikilta lattiapinnoilta.
Roskasäiliö on helposti tyhjennettävissäHelppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Joustava nivelKahvaa on helposti käännettävissä joka suuntaan. Helppo käsitellä. Myös huonekalujen ja tuolien välistä.
Automaattinen on/off kytkin
- Helppo pistää päälle ja pois.
- Nopea ja intuitiivinen.
- Ei tarvetta kyykistellä.
Yleisharja
- Soveltuu koville lattioille sekä matoille.
- Hiukset ovat helposti irroitettavissa.
- Puhdistaa reunaan asti.
Yleisharja on helposti poistettavissa ja vaihdettavissa
- Helppo ja nopea yhdellä kädellä.
Litiumion akku
- Akku kestää noin 30 min kovilla lattioilla.
- Aina käyttövalmis.
Tilaa säästävä säilytys
- Helppo säilytys pienessäkin tilassa.
- Johdoton lakaisin voidaan säilyttää siellä missä sitä tarvitaan.
Parkkiasento
- Voidaan kätevästi säilyttää paikallaan pystyssä siivoustauon aikana.
Kevyt
- Helppo kuljettaa ja käsitellä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Työleveys, yleisharjalla (mm)
|210
|Säiliön kapasiteetti (ml)
|370
|Akun jännite (V)
|3,6
|Akun kesto kovilla lattiapinnoilla (min)
|30
|Akun kesto mattopinnoilla (min)
|20
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,8
|Paino, sis. akun (kg)
|1,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|215 x 230 x 1120
Toimitus sisältää
- Akkulaturi
Ominaisuuksia
- Yleisharja: Poistettava
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matot
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Portaat