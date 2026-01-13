Akkukäyttöinen harja KB 5

Näppärään pikasiivoukseen: akkukäyttöinen KB 5 -harja on nopeasti käyttövalmis ja sen avulla teen pikaisen siivouksen käden käänteessä.

Akkukäyttöinen KB 5 -harja on ihanteellinen pikaiseen siivoukseen koville lattioille sekä matoille. KB 5 saa virtansa litiumioniakusta, ja tarjoaa poikkeuksellisen puhdistustehon kompaktissa rakenteessa. Kevyt ja tilaa säästävä sähköharja poistaa lian yleisharjan avulla. Joustavan kaksoisliitoksen ansiosta se mahtuu vaivattomasti tuolien väliin ja huonekalujen alle, puhdistaa portaat ilman ongelmia ja lakaisee tehokkaasti reunoja myöten. Sitä voidaan käyttää ergonomiseen työskentelyyn ilman kumartumista, ja siinä on automaattinen on/off-toiminto sekä kätevä sivulta irrotettava jätesäiliö.

Ominaisuudet ja edut
Akkukäyttöinen harja KB 5: Kärcher Adaptive Cleaning System
Kärcher Adaptive Cleaning System
Luotettavasti poistaa roskat kaikilta lattiapinnoilta.
Akkukäyttöinen harja KB 5: Roskasäiliö on helposti tyhjennettävissä
Roskasäiliö on helposti tyhjennettävissä
Helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Akkukäyttöinen harja KB 5: Joustava nivel
Joustava nivel
Kahvaa on helposti käännettävissä joka suuntaan. Helppo käsitellä. Myös huonekalujen ja tuolien välistä.
Automaattinen on/off kytkin
  • Helppo pistää päälle ja pois.
  • Nopea ja intuitiivinen.
  • Ei tarvetta kyykistellä.
Yleisharja
  • Soveltuu koville lattioille sekä matoille.
  • Hiukset ovat helposti irroitettavissa.
  • Puhdistaa reunaan asti.
Yleisharja on helposti poistettavissa ja vaihdettavissa
  • Helppo ja nopea yhdellä kädellä.
Litiumion akku
  • Akku kestää noin 30 min kovilla lattioilla.
  • Aina käyttövalmis.
Tilaa säästävä säilytys
  • Helppo säilytys pienessäkin tilassa.
  • Johdoton lakaisin voidaan säilyttää siellä missä sitä tarvitaan.
Parkkiasento
  • Voidaan kätevästi säilyttää paikallaan pystyssä siivoustauon aikana.
Kevyt
  • Helppo kuljettaa ja käsitellä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Työleveys, yleisharjalla (mm) 210
Säiliön kapasiteetti (ml) 370
Akun jännite (V) 3,6
Akun kesto kovilla lattiapinnoilla (min) 30
Akun kesto mattopinnoilla (min) 20
Akkutyyppi Litiumioniakku
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 0,8
Paino, sis. akun (kg) 1,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,5
Mitat (p x l x k) (mm) 215 x 230 x 1120

Toimitus sisältää

  • Akkulaturi

Ominaisuuksia

  • Yleisharja: Poistettava
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matot
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Portaat
