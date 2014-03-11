eco!ogic – keltainen on uusi vihreä
Kärcher on markkinajohtaja, joka johtaa esimerkillään. Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu on juurtunut syvälle yrityksemme ajatusmaailmaan ja tekoihin, ja nyt tätä ilmentämään on luotu eco!ogic-konsepti. eco!ogicin myötä Kärcher on luonut kokonaan uuden laitesukupolven, jossa yhdistyvät hienostunut teknologia, uskomaton teho, käyttäjäystävällisyys ja ympäristön huomioon ottaminen. Sarjan erittäin tehokkaat ja säästeliäät laatulaitteet määrittelevät standardit uusiksi.
eco!ogic-ominaisuudet
Home & Garden -malliston ympäristöystävällisille tuotteille on kehitetty oma brändi: eco!ogic. Vain laitteet, jotka täyttävät tietyt kriteerit ja raja-arvot, voivat saada eco-merkin. Jokaisella tällaisella kriteerillä on oma ikoninsa.
Vedensäästöä
eco!ogic edustaa kohdennettua ja vastuullista vedenkäyttöä, joka on aina yhä tärkeämpää.
Energiansäästöä
Energiatehokkuus on yksi eco!ogic-laitteiden tärkeimmistä hyödyistä, ja siitä on kiittäminen Kärcherin älykästä ja kekseliästä teknologiaa.
Säästä juomavettä
Sadeveden käyttö säästää arvokasta juomavettä. eco!ogic-sarjasta löytyy ratkaisuja, jotka käyttävät näitä vaihtoehtoisia vedenlähteitä.
Puhtaampaa jätevettä
Kärcher-siivouslaitteiden pesuaineen annostelijoilla ja eco!ogisilla pesuaineilla jäljelle jää huomattavasti puhtaampaa jätevettä.
Vastuullisia materiaalivalintoja
eco!ogic-sarjalle on erittäin tärkeää, että aineita kuten ftalaatteja ja PVC:tä ei käytetä.
Säästeliästä materiaalien käyttöä
eco!ogic laitteissa on käytetty ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten kierrätettyä muovia. Tuotepakkaukset on tehty FSC-pahvista ja kierrätetystä materiaalista; styroxia ei käytetä.
Matala melutaso
Yksi ego!ogic laitteita määrittävä ominaisuus on niiden alhaisempi melutaso.
Tehokasta pölynsuodatusta
Kärcherin tuotteet takaavat terveellisen työympäristön luotettavan pölynsuodatuksensa ansiosta. Tämä pätee tietysti myös uusiin eco!ogic-laitteisiin.
Erityistä kierrätettävyyttä
Yli 90 % Kärcherin laitteista on kierrätettäviä, mukaanlukien uudet eco!ogic-laitteet.
Pitkä käyttöikä
Kärcherin korkeat sisäiset laatustandardit takaavat sen, että myös eco!ogic-laitteet kestävät käytössä keskimääräistä pidempään.
Helppo korjata
Kärcherin tuotteet ovat aina olleet hyviä korjattavia. Tämä pätee tietysti myös uusiin eco!ogic-laitteisiin.
Hyvä varaosien saatavuus
eco!ogic-sarjan laitteet hyötyvät tietysti myös Kärcherin kattavasta varaosapalvelusta.
eco!ogic-painepesurit – taloudellista vedenkäyttöä parhaimmillaan
eco!ogic-sarjan laitteet edustavat taattua ja testattua Kärcher-laatua ja ne ovat markkinoiden johtavia laitteita, mitä tulee ympäristönsuojeluun: ne käyttävät vettä vain siellä, missä se on tarpeen, ja vähentävät näin vedenkulutusta. Innovatiivinen teknologia ja älykkäät ratkaisut mahdollistavat esimerkillisen luonnonvarojen käytön. eco!ogic-laitteiden muoviosat on tehty noin 60 % kierrätetystä materiaalista, eivätkä ne sisällä ftalaatteja tai PVC:tä. Tuotepakkaukset on tehty FSC-pahvista, eikä styrox-pehmusteita käytetä missään.
eco!ogic-painepesurit yhdellä silmäyksellä:
K 4 Premium eco!ogic Home
Ympäristönsuojelua ja puhtautta: K4 Premium eco!ogic Home vesijäähdytteisellä ekomoottorilla säästää ekomoodissa jopa 20 % sähköä ja vettä. Noin 60 % tähän erittäin helppokäyttöiseen painepesuriin käytetyistä materiaaleista on kierrätettyjä, eikä pesuri sisällä lainkaan haitallisia ftalaatteja tai PVC:tä.
K 5 Premium eco!ogic Home
Erityisen ympäristöystävällinen ja hämmästyttävän tehokas! K5 Premium eco!ogic Home tehokkaalla vesijäähdytteisellä moottorilla ja kotipaketilla, johon kuuluu T350-pintapesuri, jolla peset laajatkin alueet tehokkaasti ja vailla roiskeita. Tehokas painepesuri ajoittaiseen käyttöön ja kohtalaisen vaikeaan likaan.
K 7 Premium eco!ogic Home
K7 Premium eco!ogic Home letkukelalla tehokäyttöön ja vaikeaan likaan (esim. polkujen, uima-altaiden, suurien autojen ja polkupyörien pesuun). Ympäristöystävällinen ja erittäin helppo käyttää. Tämä vesijäähdytteisellä ekomoottorilla varustettu pesuri säästää ekomoodissa jopa 20 % sähköä ja vettä.
Maksimaalista tehokkuutta
Kuten Kärcherin muutkin painepesurit, myös eco!ogic-sarjan K4–K7-mallit käyttävät Kärcherin patentoitua suutinteknologiaa, joka on suunniteltu toimimaan täydellisesti yhteen pumppujen kanssa. Nämä pesurit kantavat kortensa kekoon luonnonvarojen vastuullisen käytön puolesta. Kärcherin laitteet erottaa kilpailijoista niiden parempi pesutulos ja tehokkuus.
Lyhyesti sanottuna: Kärcherin laitteilla siivoukseen kuluu jopa puolet vähemmän aikaa, jolloin myös energiaa ja vettä säästyy jopa 50 % – merkittäviä hyötyjä, jotka maineikas ja itsenäinen Fraunhofer-instituutti on tieteellisesti vahvistanut.
Lyömätöntä tehoa
Kärcher Premium eco!ogic -sarjan mallit K4–K7 on varustettu innovatiivisilla vesijäähdytteisillä eco!moottoreilla. Vaikka nämä pesurit ovat hämmentävän tehokkaita, on niillä myös erittäin pitkä käyttöikä. Lisäksi ne ovat jopa 10 % kevyempiä kuin vanhemmat mallit.
Clean Water for the World -hanke
Kärcher ei tee pelkästään materiaaleja säästäviä laitteita, vaan meille myös veden säästäminen on tärkeää. Tästä syystä lähdimme Global Nature Fund -säätiön kanssa rakentamaan hanketta Clean Water for the World – Puhdasta vettä koko maailmaan. Jokaista myytyä eco!ogic-painepesuria kohden lahjoitamme rahaa biologisten vedensuodatusjärjestelmien rakentamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että jokaista myytyä laitetta kohden puhdistuu 1 000 litraa joki- tai järvivettä jossain päin maailmaa. Menestystarina sekä luonnon että ihmisen näkökulmasta!