eco!ogic – keltainen on uusi vihreä

Kärcher on markkinajohtaja, joka johtaa esimerkillään. Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu on juurtunut syvälle yrityksemme ajatusmaailmaan ja tekoihin, ja nyt tätä ilmentämään on luotu eco!ogic-konsepti. eco!ogicin myötä Kärcher on luonut kokonaan uuden laitesukupolven, jossa yhdistyvät hienostunut teknologia, uskomaton teho, käyttäjäystävällisyys ja ympäristön huomioon ottaminen. Sarjan erittäin tehokkaat ja säästeliäät laatulaitteet määrittelevät standardit uusiksi.

Kärcher eco!ogic frog

eco!ogic-ominaisuudet

Home & Garden -malliston ympäristöystävällisille tuotteille on kehitetty oma brändi: eco!ogic. Vain laitteet, jotka täyttävät tietyt kriteerit ja raja-arvot, voivat saada eco-merkin. Jokaisella tällaisella kriteerillä on oma ikoninsa.

ecologic 2015
Water conservation

Vedensäästöä

eco!ogic edustaa kohdennettua ja vastuullista vedenkäyttöä, joka on aina yhä tärkeämpää.

Energy conservation

Energiansäästöä

Energiatehokkuus on yksi eco!ogic-laitteiden tärkeimmistä hyödyistä, ja siitä on kiittäminen Kärcherin älykästä ja kekseliästä teknologiaa.

Protection of drinking water

Säästä juomavettä

Sadeveden käyttö säästää arvokasta juomavettä. eco!ogic-sarjasta löytyy ratkaisuja, jotka käyttävät näitä vaihtoehtoisia vedenlähteitä.

Reduction of waste water pollution

Puhtaampaa jätevettä

Kärcher-siivouslaitteiden pesuaineen annostelijoilla ja eco!ogisilla pesuaineilla jäljelle jää huomattavasti puhtaampaa jätevettä.

Responsible material selection

Vastuullisia materiaalivalintoja

eco!ogic-sarjalle on erittäin tärkeää, että aineita kuten ftalaatteja ja PVC:tä ei käytetä.

Use of resource-conserving materials

Säästeliästä materiaalien käyttöä

eco!ogic laitteissa on käytetty ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten kierrätettyä muovia. Tuotepakkaukset on tehty FSC-pahvista ja kierrätetystä materiaalista; styroxia ei käytetä.

Low noise

Matala melutaso

Yksi ego!ogic laitteita määrittävä ominaisuus on niiden alhaisempi melutaso.

Effective dust filtering

Tehokasta pölynsuodatusta

Kärcherin tuotteet takaavat terveellisen työympäristön luotettavan pölynsuodatuksensa ansiosta. Tämä pätee tietysti myös uusiin eco!ogic-laitteisiin.

Exemplary recyclability

Erityistä kierrätettävyyttä

Yli 90 % Kärcherin laitteista on kierrätettäviä, mukaanlukien uudet eco!ogic-laitteet.

Long life

Pitkä käyttöikä

Kärcherin korkeat sisäiset laatustandardit takaavat sen, että myös eco!ogic-laitteet kestävät käytössä keskimääräistä pidempään.

Easy to repair

Helppo korjata

Kärcherin tuotteet ovat aina olleet hyviä korjattavia. Tämä pätee tietysti myös uusiin eco!ogic-laitteisiin.

Good availability of spare parts

Hyvä varaosien saatavuus

eco!ogic-sarjan laitteet hyötyvät tietysti myös Kärcherin kattavasta varaosapalvelusta.

eco!ogic-painepesurit – taloudellista vedenkäyttöä parhaimmillaan

eco!ogic-sarjan laitteet edustavat taattua ja testattua Kärcher-laatua ja ne ovat markkinoiden johtavia laitteita, mitä tulee ympäristönsuojeluun: ne käyttävät vettä vain siellä, missä se on tarpeen, ja vähentävät näin vedenkulutusta. Innovatiivinen teknologia ja älykkäät ratkaisut mahdollistavat esimerkillisen luonnonvarojen käytön. eco!ogic-laitteiden muoviosat on tehty noin 60 % kierrätetystä materiaalista, eivätkä ne sisällä ftalaatteja tai PVC:tä. Tuotepakkaukset on tehty FSC-pahvista, eikä styrox-pehmusteita käytetä missään.

eco!ogic-painepesurit yhdellä silmäyksellä:

K4 eco!ogic pressure washer

K 4 Premium eco!ogic Home

Ympäristönsuojelua ja puhtautta: K4 Premium eco!ogic Home vesijäähdytteisellä ekomoottorilla säästää ekomoodissa jopa 20 % sähköä ja vettä. Noin 60 % tähän erittäin helppokäyttöiseen painepesuriin käytetyistä materiaaleista on kierrätettyjä, eikä pesuri sisällä lainkaan haitallisia ftalaatteja tai PVC:tä.

K5 eco!ogic pressure washer

K 5 Premium eco!ogic Home

Erityisen ympäristöystävällinen ja hämmästyttävän tehokas! K5 Premium eco!ogic Home tehokkaalla vesijäähdytteisellä moottorilla ja kotipaketilla, johon kuuluu T350-pintapesuri, jolla peset laajatkin alueet tehokkaasti ja vailla roiskeita. Tehokas painepesuri ajoittaiseen käyttöön ja kohtalaisen vaikeaan likaan.

K7 eco!ogic pressure washer

K 7 Premium eco!ogic Home

K7 Premium eco!ogic Home letkukelalla tehokäyttöön ja vaikeaan likaan (esim. polkujen, uima-altaiden, suurien autojen ja polkupyörien pesuun). Ympäristöystävällinen ja erittäin helppo käyttää. Tämä vesijäähdytteisellä ekomoottorilla varustettu pesuri säästää ekomoodissa jopa 20 % sähköä ja vettä.

Maksimaalista tehokkuutta

Kuten Kärcherin muutkin painepesurit, myös eco!ogic-sarjan K4–K7-mallit käyttävät Kärcherin patentoitua suutinteknologiaa, joka on suunniteltu toimimaan täydellisesti yhteen pumppujen kanssa. Nämä pesurit kantavat kortensa kekoon luonnonvarojen vastuullisen käytön puolesta. Kärcherin laitteet erottaa kilpailijoista niiden parempi pesutulos ja tehokkuus.

Lyhyesti sanottuna: Kärcherin laitteilla siivoukseen kuluu jopa puolet vähemmän aikaa, jolloin myös energiaa ja vettä säästyy jopa 50 % – merkittäviä hyötyjä, jotka maineikas ja itsenäinen Fraunhofer-instituutti on tieteellisesti vahvistanut.

50% faster

Lyömätöntä tehoa

Kärcher Premium eco!ogic -sarjan mallit K4–K7 on varustettu innovatiivisilla vesijäähdytteisillä eco!moottoreilla. Vaikka nämä pesurit ovat hämmentävän tehokkaita, on niillä myös erittäin pitkä käyttöikä. Lisäksi ne ovat jopa 10 % kevyempiä kuin vanhemmat mallit.

Water-cooled motor

Clean Water for the World -hanke

Kärcher ei tee pelkästään materiaaleja säästäviä laitteita, vaan meille myös veden säästäminen on tärkeää. Tästä syystä lähdimme Global Nature Fund -säätiön kanssa rakentamaan hanketta Clean Water for the World – Puhdasta vettä koko maailmaan. Jokaista myytyä eco!ogic-painepesuria kohden lahjoitamme rahaa biologisten vedensuodatusjärjestelmien rakentamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että jokaista myytyä laitetta kohden puhdistuu 1 000 litraa joki- tai järvivettä jossain päin maailmaa. Menestystarina sekä luonnon että ihmisen näkökulmasta!

Clean water for the world