eco!ogic -painepesurit – taloudellista vedenkäyttöä parhaimmillaan

eco!ogic-sarjan laitteet edustavat taattua ja testattua Kärcher-laatua ja ne ovat markkinoiden johtavia laitteita, mitä tulee ympäristönsuojeluun: ne käyttävät vettä vain siellä, missä se on tarpeen, ja vähentävät näin vedenkulutusta. Innovatiivinen teknologia ja älykkäät ratkaisut mahdollistavat esimerkillisen luonnonvarojen käytön. eco!ogic-laitteiden muoviosat on tehty noin 60 % kierrätetystä materiaalista, eivätkä ne sisällä ftalaatteja tai PVC:tä. Tuotepakkaukset on tehty FSC-pahvista, eikä styrox-pehmusteita käytetä missään.