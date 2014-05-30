Höyrypuhdistimen käyttötapoja
Täyttä höyryä likaa vastaan! Höyrypuhdistimella peset lähes kaikki kotisi pinnat erittäin tehokkaasti, hygieenisesti ja ympäristöystävällisesti pienintä sopukkaa myöden. Ja koska mitään pesuaineita ei tarvita, ovat ikävät raidatkin historiaa. Höyrypuhdistus ei myöskään jätä jälkeensä kalkkijäämiä, sillä veden mineraalit häviävät höyryn muodostumisen aikana.
Rasvatahrojen poisto
1. Ruostumaton teräs on nyt kuuminta muotia, mutta se näyttää hyvältä vain ilman ikäviä rasvakerrostumia. Erityisen hyviä tuloksia saat käyttämällä pehmeää froteesuojusta ja keltaista mikrokuituliinaa keittiön mikrokuituliinasetistä (erikoisvaruste).
2. Jos rasvakalvo on kuivunut puhdistettavalle pinnalle,hankaa käsisuuttimella pintaa ja paina samalla höyryliipaisimesta.
3. Rasvainen lika kerääntyy froteeliinaan, joten liina tulisi vaihtaa tarpeeksi usein.
4. Puhdistamista jatketaan höyrysuuttimen ja puhdistusliinan avulla.
Lieden ja uunin puhdistaminen
1. Lasikeraamiset keittotasot ovat yleensä erityisen hankalia siivottavia, mutta höyrypuhdistimella nekin hoituvat helposti. Kiinnitä vain teräksinen hankaussieni pyörivään harjaan ja käy hommiin. Teräksisiä hankaussieniä löydät tavallisista kodintarvikeliikkeistä.
2. Naarmuistakaan ei tarvitse huolehtia, sillä höyry muodostaa eräänlaisen liukastavan kerroksen siivottavan pinnan ja harjan väliin. Keittotason reunat ja sopukat puhdistuvat pelkällä kohdesuuttimella.
Grillin puhdistus
1. Grillin puhdistuksessa tulisi käyttää erikseen saatavaa varustetta; pyöreää messinkiharjasta. Messinkiharjas kiinnitetään pieneen käsisuulakkeeseen. Messinkiharjas auttaa höyryn avulla irroittamaan kiinnipalaneet ruoantähteet ja karstan.
2. Ritilän puhdistus tapahtuu nopeasti kuuman höyryn avulla. Paina kahvasta höyryä ja käytä apunasi messinkiharjasta pinttyneimpien karstojen kohdalla. Kuuma höyry irrottaa etenkin rasvaista likaa tehokkaasti.
3. Valurautaosia ei saa puhdistaa millään pesuaineella, sillä se kuluttaa grillille tärkeää rasvapintaa, joka suojaa rautaa. Messinkiharjas ja kuuma höyry höyrypuhdistimesta riittävät. Puhdistuksen jälkeen pinta kannataa käsitellä korkeaa lämpöä kestävällä rypsiöljyllä.
4. Grillin puhtaana pitäminen kannattaa, sillä hygieenisyys on ruoan laitossa tärkeää. Se vähentää myös tapaturmien vaaraa, sillä mikäli grilli jää rasvaiseksi, rasva saattaa syttyä palamaan. Grillaus onnistuu parhaiten puhtaalla ja hyvin hoidetulla grillillä.
Pienten kolojen ja kaakelisaumojen puhdistus
1. Kohdesuutin sopii täydellisesti kaakelisaumojen puhdistukseen. Käytä tarvittaessa myös pyöreää harjaa.
2. Pinttyinein ja kuivuneinkin lika joutuu antautumaan suoran höyrytyksen ja tarmokkaan hankaamisen edessä.
3. Höyrypuhdistuksen jälkeen pinta kuivataan liinalla. Huom: silikonisaumoja käsiteltäessä höyryä on käytettävä vain pikaisesti, jottei materiaali vahingoittuisi.
Hanojen puhdistus
1. Jotta vältytään kromi- ja teräshanojen naarmuuntumiselta käytetään ainoastaan kohdesuutinta. Pidä suutinta lähellä puhdistettavaa kohdetta. Pinttyneen lian irrottamisessa voidaan käyttää harjasuutinta.
2. Paksujen kalkkisaostumien irrottamisessa voidaan käyttää apuna etikkaa, jonka annetaan vaikuttaa 5 minuuttia ennen puhdistamista.
3. Säännöllinen höyryllä puhdistaminen estää kalkkisaostumien muodostumisen.
Ikkunoiden pesu ikkunasuuttimella
1. Puhdista ikkuna ensin vanhoista pesuainejäämistä käsisuuttimella ja puhdistusliinalla. Pyyhi lopuksi kuivalla liinalla. Lämmitä talvella ikkunaa ensin höyryllä 5 cm:n etäisyydeltä.
2. Höyrytä ikkuna ikkunasuuttimella ja kuivaa sitten suuttimen kumilastalla aloittaen ylhäältä.
3. Höyrypuhdistin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, turvallisuussyistä sitä ei saa viedä ulos. Ikkuna voidaan pestä myös ulkopuolelta, niin ettei höyrypuhdistinta viedä ulos (katso kuva).
4. Ensimmäisen peruspuhdistuksen jälkeen ikkunanpesu höyryllä on helppoa. Pidä ikkunasuutinta n. 10 cm etäisyydellä ikkunasta ja höyrytä ikkuna ylhäältä alaspäin.
5. Kuivaa sitten ikkuna suuttimen kuivainosalla ylhäältä alaspäin. Pyyhi kuivain välillä puhdistusliinalla.
6. Lopuksi viimeistele kuivalla kangasliinalla.
Ikkunoiden pesu kohdesuuttimella ja ikkunankuivaimella
1. Suorita ensin peruspuhdistus.
2. Höyrytä sitten lasipinta ylhäältä alaspäin.
3. Kuivaa ikkuna ikkunankuivaimella ylhäältä alaspäin.
4. Viimeistele lopuksi kuivalla liinalla.
Laattalattioiden puhdistus
1. Laattalattioiden puhdistamisessa käytetään lattiasuutinta ja siihen sopivaa puhdistusliinaa. Jos lattia on erittäin likainen, se voidaan höyryttää ensin pelkällä lattiasuuttimella, jolloin suuttimen harjakset irrottavat lian pinnasta.
2. Suihkuta höyryä ja liikuta samalla lattiasuutinta edestakaisin. Liikuta suutinta saumojen suuntaisesti ja myös viistosti. Höyryn irrottama lika kerääntyy suuttimeen kiinnitettyyn liinaan. Liina on helppo pestä pyykinpesukoneessa käytön jälkeen.
Laminaattilattioiden puhdistus
1. Laminaatti ja parkettilattioiden (ei öljyttyjen tai vahattujen) puhdistaminen höyrypuhdistimella ei ole ongelma. Käytä kahta puhdistusliinaa (4 kerrosta), jolloin pintaan kohdistuvan höyryn määrä on pienempi.
2. Jos höyrypuhdistimessa on höyrymäärän säätö, säädä höyrymäärä pienelle. Pidä lattiasuutin koko ajan liikkeessä ja varo lattian liiallista kastumista.
Silitys
1. Höyrypuhdistimeen liitettävä höyrysilitysrauta tekee silittämisestä helpompaa ja nopeampaa - jopa 50% nopeampaa silittämistä ja 100% silitystulos!
2. Lisävarusteena on saatavissa teflon silitysraudanpohja, joka estää tummien ja herkkien materiaalien kiiltämisen (pellava). Painetut T-paidat voidaan silittää oikealta puolelta.
3. Höyrypaine riittää paksummankin materiaalin silittämiseen vain yhdeltä puolelta. Ei tarvitse painaa, vaan liikutellaan rautaa hitaasti silitettävällä pinnalla, höyry tekee työn.
Vaatteiden höyryttäminen
1. Lisävarusteena saatava tekstiilisuutin on tarkoitettu vaatteiden höyryttämiseen. Rypyt on helppo suoristaa verhoista ja vaatteista ilman silityslautaa ja -rautaa. Höyry myös poistaa hajuja tekstiilistä.
2. Nukanpoistajalla on helppo puhdistaa vaatteista hiukset, nukka ja roskat.
Muita käyttökohteita
1. Huonekaluverhoilun puhdistus
Kohdesuuttimella suihkutetaan höyryä sivusuunnasta (ei kohtisuoraan) puhdistettavaan kohteeseen. Höyrysuihku irrottaa lian, joka on helppo pyyhkiä kangasliinalla pois.
2. Huonekasvien höyryttäminen
Höyrytä huonekasveja n. 20-30 cm etäisyydeltä.
3. Vaikea lika
Tärisevä turboharja irrottaa helposti vaikean ja kiinnitarttuneen lian.
4. Kalkki- ja saippuatahrat
Hankaava puhdistusliina irrottaa helposti vaikeatkin tahrat (mikrokuituliinasetti kylpyhuoneeseen).
5. Lämpöpattereiden puhdistus
Kohdesuutin helpottaa lämpöpatterin puhdistusta. Kerää irronnut lika pois liinalla.
6. Puhdasta helposti
Pehmeä puhdistusliina irrottaa lian ja imee sen itseensä.
7. Tapetin irrottaminen
Tapetin irrotus höyryllä on helppoa ja nopeaa
8. Kalkinpoisto
Vesijohtovedestä jää lämmityskattilaan kalkkia, joka tulee poistaa ajoittain. Näin varmistetaan, että höyrypuhdistin tuottaa jatkossakin tasaisen höyryn.