AF 20 -ilmanpuhdistin tarjoaa nopean ja tehokkaan avun sisäilman laadun parantamiseen. Tämä malli toimii pienissä, noin 20 m²:n tiloissa puhdistaen ilman raikkaaksi ja puhtaaksi jo muutamassa minuutissa. Pöly, siitepöly, epämiellyttävä hajut ja kemiallisen kaasut suodattuvat laitteella tehokkaasti ja huomaamattomasti. Kestävä aktiivihiilitekniikka mahdollistaa suodattimelle normaaliolosuhteissa ja päivittäisessä käytössä noin 12 kuukauden pituisen käyttöiän. Suodattimen antibakteerinen pinnoite yhdessä aktiivihiilisuodatuksen kanssa erottelee 99.95% haitallisista epäpuhtauksista (partikkelikoko 0.3 µm). Laite on helposti liikuteltavissa huoneesta toiseen ja lähes huomaamattoman käyntiäänen ansiosta sitä voidaan käyttää myös makuuhuoneissa. Tunnistin seuraa huoneilman laatua ja säätää automaattisesti toimintoja. Käyttöpaneeli kertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hienon pölyn määrän. Se myös ilmaisee suodattimen vaihtotarpeesta. Suodattimella on HEPA 13 -luokitus.