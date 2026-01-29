Ilmanpuhdistin AF 30

Tehokas, aktiivihiilitekniikkaan perustuva ilmansuodatin, joka takaa raikkaan ja puhtaan ilman. Mitoitus noin 30 m² huonepinta-alaan. Antibakteerinen pinnoite ja HEPA 13 -luokan suodatusteho.

AF 30 -ilmanpuhdistin tarjoaa nopean ja tehokkaan avun sisäilman laadun parantamiseen. Tämä malli toimii optimaalisesti noin 30 m²:n tiloissa puhdistaen ilman raikkaaksi ja puhtaaksi jo muutamassa minuutissa. Pöly, siitepöly, epämiellyttävä hajut ja kemiallisen kaasut suodattuvat laitteella tehokkaasti ja huomaamattomasti. Kestävä aktiivihiilitekniikka mahdollistaa suodattimelle normaaliolosuhteissa ja päivittäisessä käytössä noin 12 kuukauden pituisen käyttöiän. Suodattimen antibakteerinen pinnoite yhdessä aktiivihiilisuodatuksen kanssa erottelee 99.95% haitallisista epäpuhtauksista (partikkelikoko 0.3 µm). Laite on helposti liikuteltavissa huoneesta toiseen ja lähes huomaamattoman käyntiäänen ansiosta sitä voidaan käyttää myös makuuhuoneissa. Tunnistin seuraa huoneilman laatua ja säätää automaattisesti toimintoja. Käyttöpaneeli kertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hienon pölyn määrän. Se myös ilmaisee suodattimen vaihtotarpeesta. Suodattimella on HEPA 13 -luokitus.

Ominaisuudet ja edut
Suodattaa hajuja ja kaasuja.
Kahdesta suunnasta tuleva ilmanotto mahdollistaa suuren virtausnopeuden.
Kertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden, ilman laadun ja suodattimen vaihtotarpeen.
Huomaamaton käyntiääni
  • Käyntiääneltään hiljainen moottori ja ilmanvaihtokanavat.
Automaattitoiminto
  • Automaattiasennossa laite säätä tehon ilman laadun mukaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Liitäntäteho (W) 36
Suositeltava huonetilan koko (m²) asti 60
Ilman virtaus (m³/h) max. 320
Partikkelikoon mukaan mitoitetut tehosuodattimet (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Tehonsäätö 5
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 5,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7,5
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 260 x 486

Suositeltu huonepinta-ala on laskettu 3 m huonekorkeudella ja ilmanvaihtonopeudella 3 kertaa tunnissa.

Ominaisuuksia

  • Kaksoissuodatus
  • Suodattimen vaihtotarpeen näyttö
  • Ilmanlaadun ilmaisin
  • Lämpömittari
  • Ilmankosteusmittari
  • Helppokäyttöinen kosketusnäyttö
  • Automaattitoiminto
  • Yötoiminto
  • Lukitusasento
  • Ajastintoiminto
