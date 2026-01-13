Pyöreä sadetin S 90 ja pistojalka

Kaikenkokoisille puutarhoille Laaja valikoima erilaisia sadettimia kaikenkokoisille puutarhoille. Tarpeen mukaan sadetin voidaan kiinnittää pistojalalla esim. rinteeseen. Kaikki mallit ovat helposti liitettävissä kasteluletkuun ja ovat yhteensopivia tavanomaisten pikaliittimien kanssa.

Pienille alueille, pistojalka helpottaa kiinnittämistä epätasaisessa maastossa. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Piikki epätasaiseen tai kaltevaan maastoon
  • Taattu vakautta ja kestävyyttä
Tiedot

Tekniset tiedot

Vedenvirtausaste 24 l/min
Sprinkleri halkaisija (2 bar) 9 m
Sprinkleri halkaisija (4 bar) 9 m
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 58 x 105 x 243
Käyttökohteet
  • Nurmikoille
Varusteet