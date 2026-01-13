Pyöreä sadetin S 90 ja pistojalka
Kaikenkokoisille puutarhoille Laaja valikoima erilaisia sadettimia kaikenkokoisille puutarhoille. Tarpeen mukaan sadetin voidaan kiinnittää pistojalalla esim. rinteeseen. Kaikki mallit ovat helposti liitettävissä kasteluletkuun ja ovat yhteensopivia tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Pienille alueille, pistojalka helpottaa kiinnittämistä epätasaisessa maastossa. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Piikki epätasaiseen tai kaltevaan maastoon
- Taattu vakautta ja kestävyyttä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vedenvirtausaste
|24 l/min
|Sprinkleri halkaisija (2 bar)
|9 m
|Sprinkleri halkaisija (4 bar)
|9 m
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|58 x 105 x 243
Käyttökohteet
- Nurmikoille