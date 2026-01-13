Pyörivä pulssisadetin PS 300
Kaikenkokoisille puutarhoille Laaja valikoima erilaisia sadettimia kaikenkokoisille puutarhoille. Tarpeen mukaan sadetin voidaan kiinnittää pistojalalla esim. rinteeseen. Kaikki mallit ovat helposti liitettävissä kasteluletkuun ja ovat yhteensopivia tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Sopii suurten alueiden kasteluun. Kastelukulma säädettävissä 30° - 360° sekä ylös- että alaspäin. Kätevä pistojalka mahdollistaa kiinnittämisen epätasaisessa maastossa. Maksimi kasteluala 706 m2.
Ominaisuudet ja edut
Säädettävä suihkukulma
- esim. Kasteluun puiden alle
Piikki epätasaiseen tai kaltevaan maastoon
- Taattu vakautta ja kestävyyttä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vedenvirtausaste
|18,5 l/min
|Sprinkleri halkaisija (2 bar)
|≤ 25 m
|Sprinkleri halkaisija (4 bar)
|≤ 30 m
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|52 x 113 x 212
Käyttökohteet
- Nurmikoille