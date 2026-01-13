Pyörivä sadetin RS 130/3

Kaikenkokoisille puutarhoille Laaja valikoima erilaisia sadettimia kaikenkokoisille puutarhoille. Tarpeen mukaan sadetin voidaan kiinnittää pistojalalla esim. rinteeseen. Kaikki mallit ovat helposti liitettävissä letkuun ja ovat yhteensopivia tavanomaisten pikaliittimien kanssa.

Pyörivä sadetin, jossa kolme kestävää, metallista suihkuvartta, sopii keskisuurille alueille.

Ominaisuudet ja edut
Metallivarret
  • Kestävyys ja luotettavuus
Tiedot

Tekniset tiedot

Vedenvirtausaste 15,5 l/min
Sprinkleri halkaisija (2 bar) ≤ 11 m
Sprinkleri halkaisija (4 bar) ≤ 13 m
Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 200 x 248 x 100
Käyttökohteet
  • Nurmikoille
Varusteet