Pyörivä sadetin RS 130/3
Kaikenkokoisille puutarhoille Laaja valikoima erilaisia sadettimia kaikenkokoisille puutarhoille. Tarpeen mukaan sadetin voidaan kiinnittää pistojalalla esim. rinteeseen. Kaikki mallit ovat helposti liitettävissä letkuun ja ovat yhteensopivia tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Pyörivä sadetin, jossa kolme kestävää, metallista suihkuvartta, sopii keskisuurille alueille.
Ominaisuudet ja edut
Metallivarret
- Kestävyys ja luotettavuus
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vedenvirtausaste
|15,5 l/min
|Sprinkleri halkaisija (2 bar)
|≤ 11 m
|Sprinkleri halkaisija (4 bar)
|≤ 13 m
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|200 x 248 x 100
Käyttökohteet
- Nurmikoille