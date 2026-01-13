Jatkoliitin G3/4
Hana- ja letkuliitännät saattavat joskus aiheuttaa pulmia. Ratkaisu löytyy laajasta valikoimastamme, jossa on erilaisia liittimiä letkujen liittämiseen, korjaamiseen ja jatkamiseen. Kaikki yleisliittimet ovat yhteensopivia ½“ – 5/8“ – ¾“ letkujen kanssa.
Kahden letkun liittämiseen. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Robust design
- Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
2 letkun yhdistämiseen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|51 x 36 x 36
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen