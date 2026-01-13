Messinki hanaliitin G1
Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.
Kestävä messinkinen hanaliitin. Kätevä kumirengas helpotta käsittelyä ja liittämistä. Sopii hanoihin, jossa G1 kierre. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
High-quality tap connection made of brass
- Kestävyys ja luotettavuus
Käytännöllinen kumirengas kahvassa
- Helppo käsitellä ja parempi kiinnitys
Tiedot
Tekniset tiedot
|Kierteen koko
|G1
|Väri
|messinki
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|40 x 43 x 43
Kytkettäessä tuotteet vesijohtoverkkoon, sinun on noudatettava EN 1717 standardin vaatimuksia. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijalta.
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen