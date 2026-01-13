Messinkiliitin, 1/2" ja 5/8" Agua Stop sulkijalla.

Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.

Korkealaatuinen messinkiliitin, kuminen rengas helpottaa käsittelyä ja liittämistä. Aqua Stop - sulkija pysäyttää vedentulon automaattisesti, kun letku irrotetaan. Yhteensopiva 1/2" ja 5/8" letkuihin.

Ominaisuudet ja edut
Aqua stop-veden katkaisin
  • Turvalliseen irrottamiseen ilman kastelua
Laadukas messinkiliitin
  • Kestävyys ja luotettavuus
Käytännöllinen kumirengas kahvassa
  • Helppo käsitellä ja parempi kiinnitys
Sopii 1/2" ja 5/8" letkuihin
Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 1/2″ / 5/8″
Väri messinki
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 48 x 33 x 33
Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen