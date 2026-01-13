Messinkiliitin, 1/2" ja 5/8" Agua Stop sulkijalla.
Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.
Korkealaatuinen messinkiliitin, kuminen rengas helpottaa käsittelyä ja liittämistä. Aqua Stop - sulkija pysäyttää vedentulon automaattisesti, kun letku irrotetaan. Yhteensopiva 1/2" ja 5/8" letkuihin.
Ominaisuudet ja edut
Aqua stop-veden katkaisin
- Turvalliseen irrottamiseen ilman kastelua
Laadukas messinkiliitin
- Kestävyys ja luotettavuus
Käytännöllinen kumirengas kahvassa
- Helppo käsitellä ja parempi kiinnitys
Sopii 1/2" ja 5/8" letkuihin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija
|1/2″ / 5/8″
|Väri
|messinki
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|48 x 33 x 33
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen